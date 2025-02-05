吊樹毆打、開車拖行！ 竹北健身房教練涉虐2幼童 檢建請求重刑

新竹地檢署檢察官對涉嫌凌虐兒童的健身房負責人及教練等3人，以犯傷害、強制、剝奪行動自由等案件提起公訴。（記者廖雪茹攝）

2025/02/05 13:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某健身房葉姓負責人兼教練及另名葉姓教練，受託照顧一對不到6歲的小姊弟，卻在短短2個月反覆虐待、折磨，造成2幼童遍體鱗傷，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽，讓偵辦的檢察官痛批2嫌「以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指」，連同也曾參與的鍾姓教練，以犯傷害、強制、剝奪行動自由等案件對3人提起公訴，今（5日）移請法院審理，並建請法院對惡性重大的2名葉姓教練從重量刑，以儆效尤！

新竹地署檢察官陳芊伃指揮新竹縣政府警察局竹北分局，偵辦此案。檢警調查，葉姓等3名教練去年8月受同事委託協助照顧一對不到6歲的小姊弟，沒想到，葉姓2教練8月至10月間，多次假借管教之名，命令小姊弟罰站、暴力毆打或要求小姊弟以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在階梯或地板上的平板支撐方式，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

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去年10月初某日清晨，葉姓教練在居所附近道路，將小弟弟單獨放置在路邊，駕車載姊姊駛離，迫使弟弟追趕車輛，過程中弟弟抓握門把而慘遭車輛拖行，因而受有右陰囊挫傷併瘀青、雙膝及雙足多處挫擦傷併傷口感染等傷害。

檢警更查出，去年9月某日夜間，葉姓2人和鍾姓等3名教練開車將小姊弟載往新竹縣新埔鎮某山區後，用童軍繩將姊姊綑綁於樹上並毆打，限制行動自由，導致其脖子紅腫；同時，葉姓教練另以徒手毆打弟弟腹部，造成左胸壁瘀傷等傷害。

檢察官痛批，被告2名葉姓教練明知被害人均為未滿6歲的兒童，理應善盡照顧責任，卻在短短兩個月內，以管教為名，行殘虐之實，對幼童施加多次傷害與剝奪自由之行為，顯非基於教育管束之目的，而是以孩童為洩憤取樂工具。2教練更對孩童共同灌輸錯誤觀念，使2名無辜幼童誤認自身遭受暴力對待是應有懲罰。

2名葉姓教練屢經親友勸阻仍未悔改，反變本加厲，毫無悔意！為掩飾罪行，2人不僅欺瞞被害人父母，謊稱孩子傷勢係因跌倒或被狗咬傷，甚至刻意刪除手機內相關證據，阻礙偵查，並以各種手段讓被害人無法正常上學或與姊姊見面，行徑卑劣，顯然早有預謀，絕非一時衝動所致。

案發後後，被害人對創傷相關事物表現出強烈恐懼、焦慮不安，甚至頻繁做惡夢，身心創傷嚴重，對於兒童身心健全發展危害甚鉅。

檢方指出，其中1名葉姓教練雖然表面上坦承犯行，卻對細節避重就輕，甚至推卸責任於另名葉姓教練，無任何悔改之意，難認有自省之心。綜合上述，本案涉及對幼童持續施暴與精神虐待，手法殘忍，建請法院對於2名葉姓教練從重量刑。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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