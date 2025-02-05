假話術進化！ 首見用電影「蜂鳥計畫」誆內線交易 熟女險噴飛百萬

詐團用電影「蜂鳥計畫」引誘投資詐財。（警方提供）

2025/02/05 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙技倆不斷翻新，令人防不勝防！美國電影「蜂鳥計畫」講述一對從事股市交易員的兄弟，希望藉由架設光纖電纜來掌握美國東西部的時間差，並從中進行高頻交易獲利，竟被詐團引用做為假投資話術行騙，台中市一名熟女因此險噴飛百萬元，幸行員及員警及時阻詐。

電影劇情描述，主角與表弟是華爾街的金融交易員，意識到如果能讓交易訊息比市場競爭對手快上幾毫秒，將能在高頻交易市場中賺取驚人利潤，為此，他們決定鋪設一條連接堪薩斯到紐澤西的光纖網絡，以確保交易訊息能夠以毫秒級的速度傳遞。

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而台中市這名熟女就是透過投資群組取得交易資訊，詐團誆稱有可運用此項技術來投資股市與基金的老師，便一股腦加入群組尋求機會，在經過一段時間沉浮後，眼見群組內其他同好都賺的盆滿缽滿，且不吝嗇分享自己的賺錢心得，前天終於「心癢癢」地前往銀行打算將積蓄全部提領出來，交給投資專員進行高頻交易。

據了解，該熟女前天到西屯區銀行準備提領存款投資，沒想到眼看是正經的發財機會，卻被行員一句不經意的問話「要做什麼用？」戳破，經第六分局永福所員警到場，確認為典型的投資詐騙後，熟女才驚覺血汗錢差點遭人騙走，趕忙放棄提領並感謝警方與行員的協助。

第六分局呼籲，詐騙手段不斷進化，民眾若有投資需求，切勿輕信社群軟體或一頁式網站等非正規途徑，若有疑慮可暫時停止匯款致電165或110諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經員警及時勸阻，熟女保住百萬積蓄。（警方提供）

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