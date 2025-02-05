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    開車高雄街頭狂飆 男駕駛不認錯還開槍傷人

    沈姓男子開車差點撞到人，不認錯還開槍殺人被判刑7年。示意圖（資料照）

    沈姓男子開車差點撞到人，不認錯還開槍殺人被判刑7年。示意圖（資料照）

    2025/02/05 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕沈姓男子在馬路上飆車差點撞倒余姓機車騎士，余男拍車窗理論，沈男竟直接從車裡搖下車窗朝余男開了一槍，子彈擊中余男左腳踝，所幸送醫治療後無大礙，法官依槍砲、傷害罪判沈男徒刑7年。

    判決指出，2023年3月23日中午12點多，余姓機車騎土行經三民區同盟三路與中華橫路時，沈男開車突然出現在機車旁邊，余男緊急閃躲，差點被汽車掃翻車，余男追上前拍打車窗，要求汽車沈姓駕駛下來談，結果沈男搖下車窗，伸出一把手槍，直接朝余男的腳部開了一槍，隨即駕車逃離。

    余男中彈後報警送醫，經醫院開刀後，在他的左腳踝取出一枚子彈，開槍的沈男當晚在警方追緝下落網，並取出一把改造手槍。高雄地方法院審理時，沈男坦承開槍，但辯稱自己是朝地下開1槍，並非朝余男的頭部或身體部位射擊，且開完槍後，就開車走了，沒有想再回頭跟他繼續爭吵。

    法官傳喚當時坐在機車後座的潘女作證，潘女指出，當時沈男開車差點撞到他們，余男騎車上前用手拍打他駕駛座車窗質問，沈男把車窗打開就直接在駕駛座拿槍射左腳腳踝，她只聽到一發槍聲，對方射完就直接開車逃逸；法官根據相關事證，認定沈男不具殺人犯意，依槍砲、傷害罪判徒刑7年，可上訴。

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