警政署長張榮興赴竹縣警局 慰勉偵辦竹東槍擊案有功人員

內政部警政署長張榮興（左1）今（2）日親赴新竹縣政府警察局慰勉偵辦「0124」槍擊案有功人員，並頒發慰勉金。（新竹縣政府警察局提供）

2025/02/02 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣在農曆年前發生震驚全國的三環幫派槍擊命案，案發後第5天，檢警自國外帶回6名涉案犯嫌，並已經法官裁准羈押禁見；內政部警政署長張榮興今（2）日親赴新竹縣政府警察局慰勉偵辦「0124」槍擊案有功人員，並頒發慰勉金，感謝專案小組春節期間犧牲與家人團聚的時光、全力緝凶，方能在短時間內順利偵破這起社會矚目的重大刑案。

張榮興期勉專案小組徹底查辦本案，務必追出幕後主謀及其他共犯，並再次重申，全力打擊黑金槍毒詐等5大目標是政府重要治安政策，新竹縣警察局應針對該幫派組織深入追查，務求切斷其賴以維生的經濟來源，展現警方執法魄力。

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新竹地檢署今表示，本案積極偵辦中，有最新偵辦進度會適時發布新聞稿對外說明。

1月24日晚間，新竹縣竹東鎮北興路某飲料批發店2樓，發生三環幫會所遭突襲，該幫角頭劉憲治中槍中刀送醫不治，5名兇嫌經由郭姓小弟接應，當晚潛逃出境，26日郭男從澳門被策動返台，其餘5嫌也在29日晚間，陸續從日、泰返台。

據了解，5人行兇後逃到竹市水利路棄車，並由郭男接應，再各自分開搭機出國，25日在柬埔寨會合，但因5人身上現金不夠，加上國外無人接應，最後4人轉飛日本，1人轉飛泰國。

因恰逢農曆春節假期前夕，引起社會關注，新竹地檢署檢察長陳松吉為迅速釐清案情，責成主任檢察官蔡宜臻及檢察官吳柏萱、沈郁智、陳芊伃等人組成專案小組，指揮警政署刑事警察局偵二大隊、電偵大隊、竹縣和竹市警察局刑警大隊、竹東分局等單位，全力追緝涉案人員，共計動員新竹縣、市300餘名警力、調閱逾500支路口監視器，經檢警抽絲剝繭，鎖定犯嫌身分，順利至國外將涉案的郭某、姜某、邱某、簡某、溫某、范某等6名犯嫌帶返回國接受司法調查。

新竹縣政府警察局表示，將遵照署長指示，對於涉及本案的所有犯罪組織，秉持嚴正執法、除惡務盡的原則，追查到底，以守護新竹縣民生活安全與社會治安的平穩。

新竹縣在農曆年前發生震驚全國的三環幫派槍擊命案，警政署長張榮興今親赴新竹縣政府警察局慰勉，感謝專案小組春節期間犧牲與家人團聚的時光、全力緝凶。（新竹縣政府警察局提供）

新竹縣在農曆年前發生三環幫派槍擊命案，警政署長張榮興（中）期勉專案小組徹底查辦本案，務必追出幕後主謀及其他共犯。（新竹縣政府警察局提供）

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