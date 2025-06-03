8台人免費遊泰整團被賣掉 獲救大齡婦泣訴：每天一餐配菜葉

從緬甸詐騙園區脫困回台的沈姓婦人，3日現身還原驚魂過程。（警方提供）

2025/06/03 16:55

〔記者許國楨／台中報導〕「家人沒錢，沒有人要救我！」從緬甸詐騙園區脫困回台的沈姓婦人，3日現身還原驚魂過程，控訴被以「免費食宿、開銀行帳戶領5萬元酬金」誘騙赴泰，結果一落地就被持槍武裝分子押往緬甸詐騙園區禁錮，每天只吃一餐配菜葉，因為「豬仔只要活著就能賣出去！」她說，「無助、很可怕的經歷」不堪回首。

沈婦表示，去年12月，她透過友人介紹參加所謂「泰國免費旅遊團」，行前還以為能輕鬆開戶就領5萬元，還能爽玩7天，沒想到下機後立刻被兩台「阿法」保母車接走，接著被押到緬甸苗瓦迪地區，她透露，連同她同行還有陳姓、胡姓等3名婦女，一樣都是被詐團「高薪打工」話術騙去的。

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她哽咽地說，詐團認為她們年紀太大、無法勝任詐騙，被以每人基本30萬元的「人頭費」賣給其他詐團，逼家屬繳交贖金才能換自由，否則就威脅繼續囚禁性命不保，回想起那段日子，詐團只給她們白飯配上幾片菜葉，一天一餐，環境惡劣，水質差、蚊蟲多，還沒有人要救她，「真的很可怕，也很絕望！」

沈婦透露，第一個陳姓婦人湊到40萬元，於去年12月19日先被放回台灣，接著胡姓婦人湊到65萬元，在12月31日回國，自己原本以為沒有希望，所幸遇到當地軍方鎮壓詐團，才得以脫困，後來由台灣刑事局國際科協助，在今年3月14日與台中商演歌手「小翁立友」搭同班機安全返台。

只是除了她們3名大齡婦女，同行的5名年輕人卻是下落不明，疑似已被賣到詐騙園區當作詐團的「生力軍」，沈婦感慨地說：「對詐團來說，我們只是可以賣的豬仔，能活著就能換錢。」

這起案件揭露詐團不再只鎖定年輕人，連5、60歲大齡婦女也成了目標，檢警今年2月起收網，逮捕以張姓男子（25歲）為首人蛇集團，查出他們專門吸收台人，以「泰國賭場短期工作」等話術誘騙出國，再將人囚禁至緬甸賣掉或從事詐騙，檢方複訊後命張以5萬元交保，其餘人3萬元交保，其中1人因背負通緝在身，直接發監執行。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害人遭人蛇集團海外工作詐騙流程示意圖。（警方提供）

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