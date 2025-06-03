李正皓為「奪舍」說致歉 黃智賢：扯上黃國昌太噁、接受道歉

名嘴黃智賢（左）痛斥名嘴李正皓「太過份」，列舉民眾黨主席黃國昌（右）劣跡。（圖擷自臉書、資料照 本報合成）

2025/06/03 10:10

首次上稿 09:54

更新時間 10:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴李正皓昨日在節目中聲稱黃國昌被「奪舍」，現在「裝的是名嘴黃智賢靈魂」。對此，黃智賢今早回應痛斥「太過份」，點名黃國昌「立場只為利益反覆，毫無風骨可言」，質疑李正皓憑什麼說黃國昌現在裝的是她的靈魂？「請李大主持人，收回你的不當論述」，李正皓稍早在黃智賢貼文留言道歉，黃智賢則表示接受李正皓的道歉。

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黃智賢在臉書PO文表示，李正皓是當紅主持人，在昨晚的節目，說「黃國昌被奪舍」，那跟黃智賢無關，「但你居然說，黃國昌現在的靈魂，裝的是黃智賢，你不覺得你太過份？憑什麼羞辱我，把黃國昌這種雙標仔，超速仔，說謊仔，跟我拉扯上關係」？

黃智賢指出，「你是主持人，這樣羞辱黃智賢，你覺得好笑？要做節目，做效果，拉流量，是你的權利，但，憑哪一點把她跟黃國昌連結？會不會太噁」？她痛批，黃國昌「搞台獨反紅媒，現在又跟中天老闆道歉，立場只為利益反覆，毫無風骨可言」，「他耍特權，違法把水保地改為停車場賺黑心錢」，「他為了當立委，背叛同志去民眾黨」，「他違憲搞立委擴權法案，又每每質詢涉己事務，為貪污腐敗的柯文哲護航，到地檢署耍官威」，「他亂刪預算，無理無據」，「黃國昌之惡劣，罄竹難書」。

黃智賢直言，憑什麼說黃國昌現在「裝的是黃智賢的靈魂」？「請李大主持人，收回你的不當論述，不要以當紅主持人之姿，羞辱我這個無關之賤民」。

李正皓今日稍早在黃智賢貼文留言道歉「當場有說是這是一個玩笑，但如果讓您感到不悅，我願意很誠心的跟您表示歉意，我發自真心，抱歉。」黃智賢回覆「可以。我接受你的道歉。」

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