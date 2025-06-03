烏克蘭無人機「木馬屠城」 矢板明夫：台灣政府要未雨綢繆

烏軍利用無人機奇襲，擊毀俄軍41架軍機，矢板明夫指出，今後無人機將成為戰爭主要武器，台灣也要提防中國使用同樣戰術，台灣政府必須未雨綢繆。圖為烏軍「蜘蛛網行動」使用的無人機。（法新社）

2025/06/03 08:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方1日發動「蜘蛛網行動」，以大批無人機攻擊俄羅斯多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀，戰果引發世界關注。資深媒體人矢板明夫3日凌晨發文指出，今後無人機將成為戰爭主要武器，台灣也要提防中國使用同樣戰術，台灣政府必須未雨綢繆。

矢板明夫提到，烏克蘭此次行動說明戰爭的型態已經開始改變，無人機將成為戰爭的主要武器，無人機神出鬼沒和強大的攻擊力，弱化了傳統軍事強國的優勢。但值得擔心的是，今後如果有恐怖組織利用無人機發動恐怖襲擊，造成的危害將會比傳統的自殺性攻擊更大、更加防不勝防。

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矢板明夫提醒，台灣也要提防中國使用同樣的戰術，台海兩岸雖然隔著台灣海峽，有利於軍事防衛，近日以來，來自對岸偷渡的可疑人士很多，甚至有人成功抵達台灣，且國安局也證實，有數千名失聯的中國籍人士在台灣內部生活，這些人很可能成為破壞者。

矢板明夫提到，這些失聯的中國籍人士如果在台灣的軍用機場、港口等地安裝小型自殺式無人機，在某天接到指令後，自行飛出來發動攻擊，由於飛行速度慢，又在極低空，很難防範，可能會在第一時間重創台灣的空軍基地或防空系統，「台灣政府要未雨綢繆、現在就開始佈局加強防範」。

矢板明夫建議，台灣也可以學習烏克蘭，準備大量無人機鎖定解放軍的重要基地，一旦中國悍然對台灣動武，台灣也可以用無人機在關鍵時刻進行攻擊，獨裁者習近平最害怕的就是「斬首行動」，如果台灣的無人機可以做到這一點，將會有巨大的震懾能力，提高中國攻台的成本。

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