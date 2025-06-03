羅智強提告罷團求償百萬！ 苗博雅曝手法：不是第1次這樣操作

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/06/03 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免台北市藍委羅智強團體「大安強強滾」近日質疑，羅智強於立法院黨團協商時惡作劇撥電話給民進黨團總召柯建銘，意圖干擾會議秩序。羅智強嗆聲委請律師提起訴訟求償100萬元。對此，台北市議員苗博雅說，2023年羅智強就曾對她提告，「這不是羅智強第1次這樣操作。」她還表示，羅智強的政治操作，有一套熟悉的模式，今天必須把事實說出來，讓社會大眾看清楚羅智強浪費司法資源進行選舉操弄的真相。

羅智強今（3）日指出，「大安罷團」造謠他在朝野協商時以「無聲電話」騷擾柯建銘，綠媒與政論節目未經查證，加油添醋、大肆報導，罷團再引述綠媒報導，借題發揮、大肆宣傳，這就是「惡罷」一條龍的造謠模式。羅智強表示，已正式委請律師，對罷團「大安強強滾」提起訴訟，求償100萬元。

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對此，苗博雅在臉書PO文表示，今天看到「羅智強提告罷團求償100萬」的消息，想起1件事。2023年，羅智強對她提告，說她違反公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」。理由是有傳單提到「為了等1個人，大安1年沒立委！大安區現在是台灣唯一沒有區域立法委員的地方！國民黨故意拖到大安區立委補選沒收，為什麼？20萬大安區市民的權益沒有人能發聲，為什麼？原來是為了等1個人把戶籍遷回來可以選立委！羅智強就是這個人！」

苗博雅說，這是1場典型的政治濫訴，用司法恫嚇選民、干擾選舉。直到2024年8月，台北地檢署不起訴確定。但選舉早已結束。

「這不是羅智強第1次這樣操作。羅智強的政治生涯，一路濫用司法當作政治鬥爭工具。」苗博雅批評羅智強，嘴上說不相信司法，實際上把司法當成他操弄選舉、政治恫嚇的手段。

她指出，2014年，羅智強陷入「頂新門神」風暴，羅智強提告誹謗。2018年被法院判定敗訴，反而成為了法院認證的「門神」。2023年，羅智強參加國民黨大安區立委初選，為了壓制競爭對手鍾沛君，又作秀亂提告。

苗博雅說，而羅智強亂告她，還意外揭露1個案外案。她收到的不起訴書裡，檢察官查證，羅智強是於2023年5月間才將戶籍遷回台北市大安區。這意味著，當年4月羅智強登記參加國民黨大安區立委初選時，其實他的戶籍根本還沒回到大安區。一邊亂竄到處選，一邊亂告人浪費稅金。當司法成了個人政治操作的工具，社會該不該忍受？

苗博雅表示，羅智強的政治操作，有1套熟悉的模式：「告人翻車就翻頁，官司聲量換書籍銷量，自家的出版社金庫進帳不斷。」原本她不打算再提。但今天羅智強又故技重施，對罷免團體提告求償100萬元。這是對公民參與的嚴重威脅。她無法再沉默。

最後，苗博雅表示，羅智強一再濫用司法資源，不但浪費社會成本，更嚴重威脅她國民主政治的健全發展。「我們不該放任政治人物濫訴公民。從政要靠能力與誠信，而不是濫訴與威脅。我今天必須把事實說出來，讓社會大眾看清楚羅智強浪費司法資源進行選舉操弄的真相。」

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