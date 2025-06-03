營養午餐出包？宜蘭公正國小9學生上吐下瀉 衛生局介入調查

宜蘭縣羅東公正國小傳出9名學生吃完營養午餐後上吐下瀉。（記者江志雄攝）

2025/06/03 17:21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東公正國小今天（3日）傳出9名三年級舞蹈班學生，吃完營養午餐後上吐下瀉，所幸送醫治療狀況穩定，醫師診斷出急性胃炎，縣府衛生局派員到校採取檢體送驗，調查是否與營養午餐有關。

今天下午1點多，羅東公正國小三年級舞蹈班9名學生，陸續出現腹痛等不適症狀，隨即被送到羅東博愛及聖母醫院救治，經過打點滴與抽血檢查，情況無大礙，由家長各自帶回。

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據了解，公正國小1600多名師生，今天中午共進午餐及學校福利社供應的牛奶、麥片，沒有吃其他食物，其中三年級舞蹈班9名同班學生出現腹痛，其他班級學生並無異狀。縣府衛生局人員到校採樣送驗，檢驗結果預計2週後出爐。

事發後，縣府教育處將指派一名營養師到公正國小，負責查驗營養午餐及督導相關作業流程，進駐時間到本月底。公正校長丁進添表示，會持續關注學校學生的身體狀況。

宜蘭縣議員謝家倫說，他在5月中旬宜蘭縣議會質詢時，要求縣府落實全縣各校營養午餐督導工作，不料，現在又傳出學生用餐後身體不適，盼教育處、衛生局及校方聯手查明哪個環節出問題，再對症下藥防患未然。

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