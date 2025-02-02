內灣風景區走春人潮多 新竹鐵警機動派出所宣導反詐及交通安全

內灣風景區民眾走春人潮眾多，鐵路警察局臺北分局新竹分駐所進駐內灣車站設立機動派出所，利用機會向旅客進行反詐騙和交通安全宣導。 （新竹分駐所提供）

2025/02/02 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節9天連假，新竹縣橫山鄉內灣風景區民眾走春人潮眾多，鐵路警察局台北分局新竹分駐所特別進駐內灣車站設立機動派出所，除了疏導交通外，也及時掌握突發事件，並利用機會向旅客進行反詐騙和交通安全宣導。

新竹縣台3線連結120縣道通往內灣老街和尖石風景區，每逢連假遊客眾多，今年春節長達9天連假，尤其是大年初一到初三，聯外道路十分壅塞，警方結合民力犧牲假期維持交通。

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台北分局新竹分駐所表示，春節期間以治安平穩、交通順暢及為民服務為3大工作重點，將安排重點勤務及優勢警力，加強站區防搶、防竊及護車安全，讓民眾能安心回家度過春節假期。春節期間特別在內灣車站設立機動派出所，配備應變巡邏車輛，以便快速緊急反應狀況，提高應對突發事件，強化機動性，確保旅客的安全。

鐵路警察局台北分局從1月20日至2月3日專案期間，統合運用警力，協同台鐵局、高鐵公司、轄區周邊友軍、保全及站區志工等人力，執行站區、月台、列車、平交道及軌道沿線治安及交通安全維護工作。

新竹分駐所表示，為維護鐵路平交道安全，民眾行經各平交道應減速慢行並注意平交道號誌情況，遵守「停」、「看」、「聽」原則，對於惡意違規的車輛將製單舉發，依道路交通管理處罰條例54條規定最高可處9萬元罰鍰及吊扣駕照處分，提醒民眾切勿存僥倖心態。

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內灣風景區民眾走春人潮眾多，鐵路警察局臺北分局新竹分駐所進駐內灣車站設立機動派出所，利用機會向旅客進行反詐騙和交通安全宣導。 （新竹分駐所提供）

新竹縣台3線連結120縣道通往內灣老街和尖石風景區，春節期間聯外道路十分壅塞，警方結合民力犧牲假期維持交通。 （記者廖雪茹攝）

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