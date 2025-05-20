打臉！盧秀燕批「中正路」改名吃飽太閒 被挖出這市長改過、長逾24公里

台中市還有7區有中正路。（圖：市府提供）

2025/05/20 21:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央推轉型正義研究全國「中正路」改名，台中市長盧秀燕批「吃飽太閒」；目前台中還有7條中正路未改名，市議員陳淑華曝前市長胡志強時曾改掉原市區的中正路，當年跟中港路、中棲路一併更名作「台灣大道」，這麼浩大的工程都推動完成，「難道胡志強也吃飽太閒」。

中央推轉型正義，包括研究「中正路」改名，內政部長劉世芳點名台中市等城市「中正路」較多，盧秀燕被問及此事時，直批「國家吃飽太閒嗎」，批不要再意識形態了，發言引關注。

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目前台中市包括豐原、東勢、梧棲、后里、神岡、霧峰及和平等區共還有7條中正路，台中市民政局指出，因中央未曾行文要求推動改名，且街路更名牽涉包括居民的戶籍、身分證件等相關資料均須一併更改住址，也涉及歷史記憶、民眾權益與地方認同，影響層面甚廣，目前沒有辦理改名計畫。

不過，台中市議員陳淑華指出，台中曾有改過「中正路」前例，前市長胡志強在縣市合併後，在2012年推動將自台中火車站前的中正路接中港路到中棲路，全線改成「台灣大道」，胡志強當年除改中正路外，甚至也將原「大雅路」改成「中清路」，難道「胡志強是吃飽太閒」。

陳淑華說，胡志強當年推動改名「台灣大道」，長達逾24公里的路名更動，工程比更改單一條「中正路」還浩大，但也更名成功，盧市府以「影響層面廣」作為不調整的理由，牽強又難能說服大眾，況且胡志強當年改「台灣大道」時，也有不少民眾反彈，也認為有「意識型態」，但胡志強仍成功更名。

陳淑華強調，民主社會推動轉型正義，威權者的姓名確實已不適合作街路名稱，本來就應與時俱進調整，無涉意識型態，但盧秀燕慣以扣帽子的方式將事情「標籤化」，做法不厚道，更以「意識型態」當不作為的擋箭牌，市政態度不負責。

市議員王立任也指出，台中市多區同路名本來就應調整，更何況「中正路」是威權時代下的產物，隨時代進步本來就應調整，街路改名一定會出現包括住址相關資料變動，從戶籍、身分證甚至帳單資料均須變更，但從胡志強改「台灣大道」的態度，即使民眾反彈，也逐步順利推動，對比現今盧市府面對「中正路」改名，拿各式理由作不作為的藉口，突顯盧市府「鄉愿心態」。

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