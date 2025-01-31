台鐵、高鐵接連出現「大紅包」!? 鐵警比對「數字」讓主人過好年

鐵路警察局高雄分駐所女警細心比對相關數字，幫助民眾找回大紅包。（鐵警提供）

2025/01/31 09:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕春節連假期間，台鐵、高鐵陸續發生萬元級「紅包」遺失案件，除好心人拾金不昧，鐵路警察高雄分局更是細心比對紅包與相關乘車數據，透過多項「數字」確認真正的紅包主人。

鐵警高雄分局指出，近日接獲台鐵通報，稱3141次區間車清潔人員撿到紅包後交予列車長，請警方提供相關協助；警方到場清點，內有1萬6000元新鈔，除依規定受理拾得物，並即刻詢問台鐵服務台有無民眾前往求助，但第一時間無人詢問。

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當晚鐵警接獲6旬陳姓民眾致電、詢問有無拾獲上述金額紅包；儘管紅包內金額吻合，員警為求謹慎，仍進一步與陳男確認當日乘車情形，再比對監視器畫面，以及陳男搭乘日期、車次及乘車車廂均相符，確認紅包為其所有，立即製據發還。

高鐵嘉義站警察服務臺則接獲76歲黃姓老翁報案，28日於高鐵嘉義站乘車時遺失紙鈔1疊，金額共計23600元，當日即向鄰近派出所報案，但尚未尋獲，於是返回高鐵欲自行找尋，並請求警方協助。

鐵警仔細詢問黃翁搭乘高鐵班次及相關行經動線後，並引導黃民至高鐵服務臺偕同高鐵站方尋找，經站方人員查詢高鐵各站遺失物品建檔系統，發現一筆建檔現金與黃民所遺失之金額完全相符，且拾得地點與金額、與黃民描述特徵完全相符，經高鐵站方核對後立即進行發還。

鐵警呼籲民眾，外出時留意自身攜帶行李及財物，如於站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，也可通報列車長或使用臺鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921-765-125，及時尋求協助，共同維護旅運安全。平安出門、順利返家、歡喜過年。

鐵路警察局高雄分局細心比對紅包與乘車資訊，幫助民眾找回大紅包、開心過年。（鐵警提供）

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