竹東1死5傷槍擊案重大進展！5逃逸嫌犯今晚從日、泰押解返台

竹東三環幫大哥劉憲治遭槍殺案，29日警方偵辦有重大進展，5名嫌犯疑似無法入境日本、泰國而回台，今晚警方分別從松山機場、桃園機場將人逮捕並送往新竹縣刑大偵訊。（資料照）

2025/01/29 22:21

〔記者楊國文／台北報導〕竹東三環幫大哥劉憲治遭槍殺案，新竹檢警26日從桃園機場攔截並帶回疑似接應5名兇嫌的郭姓男子，29日警方偵辦有重大進展，5名嫌犯疑似無法入境日本、泰國而回台，今晚警方分別從松山機場、桃園機場將人逮捕並送往新竹縣刑大偵訊。

據了解，5名嫌犯中，4嫌案發後潛逃日本，其中1嫌是開槍兇嫌，涉案程度重大，經日本警方啟動司法互助後協助我國警方查獲4嫌，另1嫌案發後潛逃泰國。

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從日本押解回台的4嫌今晚約9時左右搭機抵達松山機場，另1嫌於晚間9時40分自泰返台抵達桃園機場，都將帶回新竹縣刑大偵訊。

這起年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，發生在上週五下午的新竹縣竹東鎮北興路、三環幫的堂口。5名蒙面男子持槍械約在當天下午4點47分長驅直入，穿過1樓的飲料批發店面後，直衝2樓或開槍射殺，或持刀砍殺三環幫大哥劉憲治等6人，隨後在4點51分即下樓上車揚長而去，造成劉憲治當場失去生命徵象，送醫後傷重不治，另5男仍在戒護就醫中。

檢警專案小組次日鎖定郭男涉嫌接應且已經潛逃到澳門，後經策動，前天下午搭機由刑事局幹員押解返台後，於桃園機場交由新竹縣警方帶回偵訊，27日晚承辦檢察官吳柏萱複訊後依法向院方聲請羈押禁見郭男。

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