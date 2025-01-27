北市警威力掃蕩逮66人 中山、萬華列重點轄區搜索臨檢

台北市警察局執行警政署「威力掃蕩」專案，針對幫派經營、依附、圍事等賴以為生的活動處所239處，進行搜索臨檢。（台北市警局提供）

2025/01/27 12:39

〔記者陳彩玲／台北報導〕年節將至，為杜絕治安事故，台北市警察局執行警政署「威力掃蕩」專案，針對幫派經營、依附、圍事等賴以為生的活動處所239處，進行搜索臨檢，查獲66名涉及詐欺、恐嚇取財、賭博等罪的不法分子。

為穩定農曆春節期間治安，防制黑道幫派暴力破壞社會秩序，北市警局於25、26日動員932名警力，將幫派份子經常活動處所，包含經營、依附、圍事等據點搜索臨檢，凡有營業的夜店、酒店、卡拉OK、按摩院、小吃店、招待所等，警方均一一進入盤查，其中台北市中山及萬華區被列為重點區域。

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另台北市警局對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及管制站等，嚴格實施臨路檢勤務，攔查可疑人士、車輛，查獲8起酒駕。其中一名來台交流的美國籍工程師，與友人狂歡後竟酒駕上路，於北投區中央北路二段停等紅燈時，因不勝酒力醉倒在發向盤上，車輛因停在路中間被攔查，酒測值高達0.75mg/L，遭北投分局帶回偵辦。

台北市警局指出，此次執行成果共查獲66名不法分子，其中電信網路詐欺罪3人、恐嚇取財罪1人、故意傷害罪3人、賭博罪18人、毒品條例11人、公共危險罪8人、其他犯罪22人，並查獲安非他命淨重1084.64公克、FM2K他命4.66公克、大麻2.99公克、菸彈1個及其他毒品24.26公克。

警方表示，將持續落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，展現打擊犯罪、掃黑制暴決心，並運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑道幫派，澈底阻斷幫派犯罪組織運作命脈。

台北市警局嚴格實施臨路檢勤務。（北市警局提供）

台北市警察局執行警政署「威力掃蕩」專案。（北市警局提供）

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