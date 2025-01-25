新竹春節前爆幫派火併 警啟動「威力掃蕩」專案打擊黑幫氣焰

新竹縣竹東鎮昨日爆發幫派火併，三環幫老大劉憲治在自家堂口被仇家「突襲」身亡，警政署今日馬上宣告在今明兩日啟動「威力掃蕩」專案勤務。（資料照）

2025/01/25 16:43

〔記者鄭景議／台北報導〕新竹縣竹東鎮昨日爆發幫派火併，三環幫老大劉憲治在自家堂口被仇家「突襲」身亡，警政署今日馬上宣告在今明兩日啟動「威力掃蕩」專案勤務，全國警察機關將針對幫派分子經常出入據點、各轄重要路段，編排全面性臨檢及路檢勤務，全力打擊幫派囂張氣焰、維護年節期間治安平穩。

警政署指出，各警察機關的「威力掃蕩」專案勤務，將針對全國2200餘個幫派經常活動處所，包含經營、依附、圍事或賴以為生據點，編排專案搜索臨檢；另針對各轄重要路段，各警察機關依警察職權行使法，指定轄內重要公共場所、路段及管制站，實施攔停人、車並查證身分，發現不法將立即究辦並溯源追查。

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警政署還表示，今年1月起偵破22個幫派犯罪組織、犯嫌147人，其中涉詐欺就佔10個組織，占比45.5%，包括高雄市警局逮捕5人查扣克拉克、衝鋒槍MPX各1把、新北市警局破獲地方組合虛擬貨幣詐騙集團逮12人、桃園市警局破獲疑似血鷹幫之詐欺車手集團共9人、台北市警局破獲竹聯幫天堂7人涉德撲暴力討債、台南市警局破獲竹聯幫仁堂弘仁會台南分會10人。

還有台中市警局破獲誘騙柬埔寨人蛇集團8人、新竹縣警局破獲竹聯幫仁堂明仁會暴力討債4人，新竹市警局破獲三光幫聚眾圍毆、妨害自由7人。

警政署強調，針對幫派活動，警察機關向來秉持防制並重策略，並以「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」的系統性掃黑作為，徹底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，絕不允許幫派藉機作亂。

警政署說，目前針對已發生案件，正全力釐清案發原因及經過，並同時強力約制勿再衍生暴力行為，警察機關對於危害社會治安行為必嚴加究辦，務使民眾享有平穩之春節假期。

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