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    首頁　>　社會

    馬公夜不平靜！民宅失火傳出爆炸聲 3人受困獲救送醫

    馬公林森路87巷深夜傳出火警，3人受困火場。（記者劉禹慶攝）

    馬公林森路87巷深夜傳出火警，3人受困火場。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/16 00:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕天寒地凍，澎湖馬公市林森路87巷深夜突然傳出爆炸聲響，鄰近租屋澎科大學生聞聲出門查看，發現對面民宅陷入火海，2樓陽台母女呼救，3樓陽台還有1名阿公被濃煙嗆傷無法言語，緊急通報警消趕往現場馳援，澎湖縣政府消防局出動人車前往，將受困人員救出緊急送醫。

    澎湖縣政府消防局調查指出，15日深夜11時44分，受理民眾報案，指稱馬公市林森路87巷內有聽見爆炸聲響情形，其中1戶民宅2樓及3樓共有3人受困，請派員搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西分隊及港務消防分隊共計9車20人前往現場搶救，由大隊長陳正宜負責指揮。

    勤務人員到達現場時，起火戶1樓已有明火竄出，同時不斷有濃煙向上竄燒，並有3位民眾分別受困於2樓及3樓陽台。消防局立即部署水線灌救，同時拉來鐵梯進行搶救，分別於晚間11時55分、11時57分自該戶2樓救下2人，由馬公93救護車送往衛生福利部澎湖醫院急救。16日凌晨0時3分自3樓救下1人，送往三總澎湖分院急救。隨後破壞1樓鐵門，以水線入室搶救，火勢得以撲滅，旋即清理火場。

    消防局長許文光第一時間趕抵現場只會坐鎮，並在火勢撲滅後，指揮清理現場，已無人員受困。至於起火原因，則由火調小組進行調查，確定起火點與起火原因。

    消防人員架起鐵梯，將受困火場老翁救出。（記者劉禹慶攝）

    消防人員架起鐵梯，將受困火場老翁救出。（記者劉禹慶攝）

    老翁被順利救出後，緊急送往三總澎湖分院救治。（記者劉禹慶攝）

    老翁被順利救出後，緊急送往三總澎湖分院救治。（記者劉禹慶攝）

    受困人員救出後，消防人員破壞一樓鐵門進入清理火場。（記者劉禹慶攝）

    受困人員救出後，消防人員破壞一樓鐵門進入清理火場。（記者劉禹慶攝）

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