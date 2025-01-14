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    首頁　>　社會

    找鋼管女郎慶祝好友出獄 台中監獄前火辣演出裁定不罰

    黃姓男子找鋼管女郎慶祝好友出獄，在台中監獄前火辣演出，被警方送辦，法官裁定不罰。圖為鋼管女郎熱舞示意照，與此新聞無關。（資料照）

    黃姓男子找鋼管女郎慶祝好友出獄，在台中監獄前火辣演出，被警方送辦，法官裁定不罰。圖為鋼管女郎熱舞示意照，與此新聞無關。（資料照）

    2025/01/14 17:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子於去年（2024年）8月23日下午，慶祝吳姓好友出獄，在台中監獄大門前，聘請舞獅及鋼管女郎火辣演出，為吳男接風洗塵，被警方依社會秩序維護法的「藉端滋擾公共場所」函送台中地方法院台中簡易庭裁罰，不過，法官卻認為，黃男是迎接好友出獄，目的並非「藉端滋擾」，裁定不罰，警方提出抗告，台中地院見解與簡易庭相同，駁回抗告，全案確定。

    台中地院裁定書指出，黃男於上述時間，因迎接吳姓友人出監，僱請舞獅及鋼管女郎在台中監獄大門前表演，台中市警局第四分局認為，黃男屬於藉端滋擾公共場所，社會秩序維護法第68條的「妨害安寧秩序行為」，函送台中地院的台中簡易庭裁罰。

    簡易庭法官卻認為，依據社會秩序維護法的規定，必須確實達到妨害公共秩序、擾亂社會安寧的程度，才得用違反社會秩序維護法處罰，黃男於警詢時表示，他聘請舞獅、鋼管女郎，是要迎接吳姓友人出監，法官強調，黃男沒有任何假借事端滋事擾亂，亦無妨害公共秩序或社會安寧的行為，不構成「藉端滋擾」的要件，裁定不罰。

    四分局提出抗告，指黃男藉友人出監，僱請舞獅、鋼管女郎、打鼓等方式，滋擾監所與監獄受刑人，已逾越社會大眾觀念中容許的合理範圍，另外，黃男也干擾周邊環境與公眾，若允許此類高調慶祝活動，可能鼓勵更多人效仿。

    台中地院法官認為，舞獅、鋼管女郎表演持續時間僅3至5分鐘，為時甚短，位置是監所外圍道路，難以認定會影響監所公務或導致受刑人情緒擾動，黃男聘請鋼管女郎、舞獅表演之行為，客觀上難以認定會使監所安寧秩序受影響，難以維護秩序，另外，黃男也說是知悉朋友將出監，要給朋友驚喜，才聘請舞獅、鋼管女郎，舞獅人員也確實有懸掛「恭喜返鄉」紅色布條，尚不能證明黃男行為已達「藉端滋擾」程度，駁回警方抗告，全案確定。

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