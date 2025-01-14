幼兒園狼師毛畯珅性侵6童重判28年8月 高院近日裁定是否延押

幼兒園狼師毛畯珅性侵6童，高院日前重判28年8月；高院今召開延押庭，毛面對媒體詢問「是否上訴」、「要請求交保？」等問題，均面無表情轉頭即進入法庭。（記者楊國文攝）

2025/01/14 12:11

〔記者楊國文／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，被控性侵、猥褻6名女童，共涉225罪，遭高等法院重判28年8月，但審理時僅承認「摸」過所有女童，否認性侵，高院今提訊他召開延押庭，開庭前，毛男不理會媒體詢問「是否上訴三審」、「要請求交保」、「有向被害人道歉」等問題，面無表情即轉頭進入法庭，據悉，毛男在庭訊仍否認性侵犯行，高院近日將裁定是否延押。

法界指出，此案中，毛男在一審被判刑28年，高院加重為28年8月，畏罪潛逃的可能性甚高，加上他始終否認性侵犯行，並無悔意，且若未羈押，可能有再犯之虞，如無意外，高院應會定將毛男延長羈押。毛男於去年12月13日日被延長羈押2個月至今年2月12日為止。

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另外，檢警第二波偵查行動中，又查出毛男涉嫌性侵、猥褻39名幼童，及在餐廳等公共場所偷拍未成年性影像306次，北檢今年10月依刑法加重強制性交、加重強制猥褻等罪將毛起訴，正由台北地院審理中。

毛男去年被踢爆以說故事為藉口，對多名女童伸出狼爪，還命令被害女童不能說出來。檢警調查，毛男僅有教保員資格，2022年7月至2023年7月在該幼兒園擔任某班老師，期間趁家長晚來接女童，或利用女童想玩遊戲的心理，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻。

檢警調查，第一階段清查發現有6名女童受害，檢警從毛男的手機、電腦及幼兒園監視器畫面中還發現，毛男不僅珍藏侵犯女童的影片，若有女童不讓他摸，會被他用消毒水打臉。毛男於北檢偵查時坦承全部犯行，被依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴。

北院審理時，毛男翻供，只承認強制猥褻6次，否認刑度較重的性侵犯行。之後，北檢追加起訴兒少性剝削等多罪。

北院指出，6名被害女童均未滿7歲，毛男對女童共犯下強制性交罪共11罪、強制猥褻罪共207罪、拍攝性影像罪共6罪，刑期共1252年6個月，審酌毛男犯後態度惡劣，合併應執行刑28年。全案上訴高院。

高院審理時，毛男坦承「摸」所有被害女童，仍否認有任何「性交」行為；高院認定毛男還涉1項拍攝性影像罪，共涉225罪，加重改判毛男22年8月。

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