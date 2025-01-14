麥當勞打工少女疑遭性侵輕生 士檢下午傳少女母親說明

少女到麥當勞打工疑遭主管性侵後輕生，士林地檢署今（14）日下午2時許傳少女母親到庭說明。

2025/01/14 12:16

〔記者溫于德／台北報導〕一名母親上網發文稱，她的未成年女兒去麥當勞打工，未料疑遭男主管伸鹹豬手甚至性侵，女兒事後罹患憂鬱症並於去年11月輕生離世。負責偵辦本案的士林地檢署訂今天下午傳喚母親到庭說明，以暸解案情。

被害少女的母親上threads發文指控，她的女兒於2022年為16歲，當年8月去麥當勞打工，不久後，一名主管開始對女兒「毛手毛腳」，會用手指戳女兒的腰。

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發文進一步指出，女兒起先以為主管在開玩笑，沒想到主管變本加厲，居然伸手襲胸、摸臀甚至指侵。女兒嚇得不敢去上班、想辭職，主管卻不簽文件，女兒最終是故意曠職才順利離職。

母親指出，她的女兒被性侵、性騷的時間長達1年，女兒離職後提出申訴，但此時女兒已罹患憂鬱症，最終在去年11月輕生離世；文中強調「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達1年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」！

案經台北市警局士林分局受理報案並移送士檢偵辦，承辦檢察官今天下午將傳喚母親到庭說明，以暸解案情。

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