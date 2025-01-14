10歲女童寒夜薄衣報案被性騷 女警心疼送一箱衣物暖心

女警張雅雁協助女童試穿衣物是否合身。（警方提供）

2025/01/14 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名10歲女童近日遭國中生性騷，12日晚間媽媽陪同到台中市警局婦幼隊報案，值班女警張雅雁發現當天冷氣團來襲，女童衣著單薄相當心疼，先將自己羽絨外套給女童穿，又得知女童家境不佳，還整理了一箱女兒已穿不下衣物，充當外送員送到女童家，讓女童開心直呼「有新衣服穿了」，媽媽也感動落淚。

婦幼隊表示，張員當天夜間服勤時接獲家防中心來電，表示待會將陪同一對母女到隊上報案，惟當天冷氣團來襲，小朋友衣著單薄，擔心在騎車往返過程中受風寒，故先行詢問有無多餘外套借用禦寒，張員聽後馬上拿出自己置物櫃中的羽絨外套，並在該對母女抵達婦幼隊時，端出事先準備好的熱茶讓他們暖暖身體。

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受理案件過程中，張員得知10歲女童身處單親家庭，因家中經濟拮据，缺乏保暖衣物，冬天出門時常感到手腳凍僵，想起家中有一位稍長女童幾歲的女兒，前陣子正打算把女兒已經穿不下的衣物從衣櫃整理出來，返家徵求女兒同意後，與其共同整理出一箱保暖衣物，並利用勤餘休息時間充當快遞員，馬不停蹄地趕往女童家。

當女童看到滿滿一箱漂亮又溫暖的衣服時，雙眼瞬間閃爍著光芒，開心地說：「我有新衣服穿了！」而張員提供的保暖衣物，不僅為女童驅散了冬夜寒風，更像一束光芒點亮、溫暖了她的心，一旁媽媽更是忍不住熱淚盈眶，感激地握著張員的手，不停地道謝。

婦幼隊長楊俊明表示，警察不僅是維護治安守護者，更是社會溫情的傳遞者，期許同仁不僅展現工作專業，還能成為溫馨社會的一絲微光，讓執法的背後更伴隨一份溫暖。

除了保暖衣物，張員還準備了可愛背包送給女童。（警方提供）

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