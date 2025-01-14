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    首頁　>　社會

    酒駕上班前被逮免職又入監 警局技佐求翻案吞敗

    警局董姓技佐酒駕自投羅網，被判刑入監、免職，他打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    警局董姓技佐酒駕自投羅網，被判刑入監、免職，他打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/01/14 06:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕嘉義縣警察局董姓技佐涉嫌酒後騎車上班，在警局前被查獲，被判刑入監、免職，他不服指出，其職務為技術人員，警政署無權免職，後又被判刑，違反一事不二罰，要求撤銷處分，被高雄高等行政法院駁回。

    2023年5月18日上午，嘉義縣警察局民防管制中心董姓技佐，因涉嫌酒後騎車上班，抵達警局門口時，當場被自己人查獲，並經嘉義地檢署依公共危險罪提起公訴，後被地院判處有期徒刑半年確定，如易科罰金，以1000元折算1日。

    後來因檢方不准董易科罰金，而於同年12月初發監執行，並在隔年元月間，經記大過1次及予以免職。

    董員主張，依內政部警政署人事業務擴大授權規定，固有「警佐（委任）職人員」的免職核定權限，但不包括「一般行政人員」、「技術人員」，因此無權將他免職。

    又說，酒駕被判刑、記大過，後來又被免職，違反一事不二罰、重複評價禁止原則。況且，警政署未依公務員懲戒法規定，予以休職或較輕微處分，而處以最嚴重免職，違反比例原則，要求撤銷原處分。

    高高行調查，董員被依警察人員人事條例懲處，依法有據外，同時開會過程均無違反程序，也沒有違反比例原則，判決他敗訴，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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