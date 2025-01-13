桃園警匪追逐！ 詐團監控手開賓士出任務 見車手落網飛車逃竄被逮

劉姓男子駕駛賓士車準備接應車手，見車手被警方逮捕，他隨即駕車逃逸，警方發動攔截圍捕當街將劉男制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/13 20:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中正路與慈文路口發生警匪追逐，駕駛賓士車負責接應車手的33歲劉姓男子，逃跑時被警方逆向攔截逮捕，另名18歲劉姓車手也早被警方盯上落網，全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局偵查隊打詐小組今（13）日下午4點多，循線追查詐騙嫌犯時，在桃園區長春路發現劉姓車手出面拿起卡片，警方一擁而上將他逮捕，擔任「監控手」、駕駛賓士車負責接應的劉姓男子見狀，慌張駕車加速逃逸。

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警方表示，為避免劉男駕車衝撞，對無辜民眾造成危害，便衣人員在後尾隨，並沿路通報其行蹤，預先規劃攔截地點，劉男於桃園區中正路與慈文路口停等紅燈時，警車疾馳擋在劉男車輛前方，員警隨即拔槍喝令劉男熄火下車，劉男見狀嚇得不敢動彈，依據員警指示下車趴地配合攔查，警方訊後將2人移送法辦。

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劉姓男子駕駛賓士車準備接應車手，見車手被警方逮捕，他隨即駕車逃逸，警方發動攔截圍捕當街將劉男制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

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