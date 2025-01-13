凌晨派出所傳巨響！毒駕撞警車被搜出「喪屍菸彈」

張男撞車後90度翻覆橫在路中。（記者徐聖倫翻攝）

2025/01/13 11:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市又傳毒駕！26歲張姓男子今凌晨2時許開車載著18歲王姓男子，行經淡水區水碓派出所前，張男疑似吸毒導致精神狀況不佳，擦撞派出所前停放的警車後翻車，警方即刻出動，竟在張男車上搜出喪屍菸彈、K他命等毒品，張、王2人遭警方依法送辦。

據悉，張男駕駛休旅車載著王男，行經水碓派出所前時撞上門口警車，所內員警聞巨響趕緊出門查看，發現休旅車翻覆橫在派出所前，趕緊上前將車內2人救出，張男頭部輕微擦傷，王男則沒有受傷。經酒測，張男酒測值為0，但警方在車內搜出違禁品。

請繼續往下閱讀...

警方一共搜出3枚喪屍菸彈、2包K他命，以及4包毒咖啡包。張男向警方供稱，這些毒品為他所持有，但堅決否認毒駕，推稱他只是疲勞駕駛，對此警方已進行尿液採檢，確切是否毒駕將於尿檢結果出爐後始得釐清。至於毒品來源，張男推稱不知，警方將持續溯源。

王男供稱，他與張男在同一家雞蛋行工作，當時他們送完最後一批雞蛋下班準備回家，對於車上的毒品，他全然不知，並稱自己與張男只是同事關係，對他並不了解。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將張、王2人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

監視器拍下張男撞車並翻覆瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出喪屍菸彈、K毒、毒咖啡包等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法