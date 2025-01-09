新北蘆洲警防搶演練 啟動陸空戰緝匪

新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/09 09:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區一間一銀分行一早聚集大量警力，吸引路人圍觀，原來是蘆洲警分局會同銀行進行年節前防搶演練，警員扮演的搶匪以提款當掩護，另一同夥開槍喝令不准動，翻入櫃台搶走上百萬元逃逸，由於銀行就在分局對面，分局獲報展開攔截圍捕，出動無人機隊追蹤，一路追到空曠的三重環河路段，會同三重警分局快打特警隊，出動陸空戰利器，合力圍捕搶匪，化解一場虛驚。

蘆洲警分局模擬分局對面一銀遭搶，進行防搶演練，警方獲報趕抵封鎖現場，透過保全記下的歹徒特徵、人數、犯案車號等資訊，啟動攔截圍捕，發現搶匪沿著環河路，逃往三重方向，警方啟動快打特警隊攔截圍捕，也出動「無人機隊」，突破地形限制，空拍制空辨識犯案車輛動向。

請繼續往下閱讀...

警方掌握搶匪逃往三重一帶，會同三重警分局設置攔截點，警力前後包抄，迫使歹徒車輛開入死巷，持槍歹徒與警對峙，蘆洲偵查隊長陳國裕向歹徒喊話要求棄械投降，但歹徒挾持強大火力駁火，警方見狀在煙霧彈、盾牌等掩護下強勢攻堅，一名犯嫌中槍倒地，警方壓制逮捕兩名搶匪，查扣100萬元贓款、2把手槍。

蘆洲分局長詹志文表示，演練藉由與金融業者合作，提高行員及保全警覺心，強化員警對於重大刑案應變能力，針對跨區犯罪等各類特殊重大刑案，發揮動能、迅速破案，宣示警方維護治安反應能力。

新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕，會同三重警分局在環河路段攻堅逮獲搶匪，場面逼真；圖為偵查隊長陳國裕（右）向行員了解狀況。（記者吳仁捷翻攝）

蘆洲分局長詹志文（右）鼓勵演練同仁。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法