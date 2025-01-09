為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北蘆洲警防搶演練 啟動陸空戰緝匪

    新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/09 09:28

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區一間一銀分行一早聚集大量警力，吸引路人圍觀，原來是蘆洲警分局會同銀行進行年節前防搶演練，警員扮演的搶匪以提款當掩護，另一同夥開槍喝令不准動，翻入櫃台搶走上百萬元逃逸，由於銀行就在分局對面，分局獲報展開攔截圍捕，出動無人機隊追蹤，一路追到空曠的三重環河路段，會同三重警分局快打特警隊，出動陸空戰利器，合力圍捕搶匪，化解一場虛驚。

    蘆洲警分局模擬分局對面一銀遭搶，進行防搶演練，警方獲報趕抵封鎖現場，透過保全記下的歹徒特徵、人數、犯案車號等資訊，啟動攔截圍捕，發現搶匪沿著環河路，逃往三重方向，警方啟動快打特警隊攔截圍捕，也出動「無人機隊」，突破地形限制，空拍制空辨識犯案車輛動向。

    警方掌握搶匪逃往三重一帶，會同三重警分局設置攔截點，警力前後包抄，迫使歹徒車輛開入死巷，持槍歹徒與警對峙，蘆洲偵查隊長陳國裕向歹徒喊話要求棄械投降，但歹徒挾持強大火力駁火，警方見狀在煙霧彈、盾牌等掩護下強勢攻堅，一名犯嫌中槍倒地，警方壓制逮捕兩名搶匪，查扣100萬元贓款、2把手槍。

    蘆洲分局長詹志文表示，演練藉由與金融業者合作，提高行員及保全警覺心，強化員警對於重大刑案應變能力，針對跨區犯罪等各類特殊重大刑案，發揮動能、迅速破案，宣示警方維護治安反應能力。

    新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕，會同三重警分局在環河路段攻堅逮獲搶匪，場面逼真；圖為偵查隊長陳國裕（右）向行員了解狀況。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局模擬正對面一銀遭搶，警方陸空兩路追捕，會同三重警分局在環河路段攻堅逮獲搶匪，場面逼真；圖為偵查隊長陳國裕（右）向行員了解狀況。（記者吳仁捷翻攝）

    蘆洲分局長詹志文（右）鼓勵演練同仁。（記者吳仁捷翻攝）

    蘆洲分局長詹志文（右）鼓勵演練同仁。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播