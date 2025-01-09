男載女友人一個MOVE失誤被警攔查 車內查獲喪屍煙彈

警方查獲鍾男子持有毒品，警訊後將他移送法辦。（讀者提供）

2025/01/09 09:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名鍾姓男子駕車搭載34歲溫姓女友人要去訪友，途中轉彎違規未打方向燈被警方攔下，並在車內起獲喪屍煙彈等毒品，訊後將2人依毒品罪嫌移送法辦。

鳳山警分局文山派出所警員今天凌晨1時許巡邏行經建國路二段、鳳松路口，發現1輛自小客車轉彎違規未打方向燈，當場將駕駛鍾男攔下盤查。

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警方於鍾男身上起獲喪屍煙彈1顆、安非他命1包0.4公克、吸食器1支，並於後座乘客溫女身上起獲安非他命3包共1.9公克、吸食器1支，將鍾男、溫女帶回警局偵辦。

2人到案均坦承持有毒品，警訊後將2人依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦；另有關毒駕部分，將視採尿送驗結果，再依公共危險罪函送高雄地方檢察署偵辦。

此外，鍾男駕車轉彎未打方向燈，違反道路交通管理處罰條例第42條不依規定使用燈光者，將處1200元至3600元罰鍰。

鳳山警分局呼籲民眾，毒品不僅會危害身心健康，也可能造成家庭破碎等嚴重後果，民眾切勿以身試毒觸法。

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警方查扣毒品等物。（讀者提供）

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