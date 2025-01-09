為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃機第一航廈凌晨火警！疑天花板電線走火 消防緊急撲滅

    經初步調查火警發生原因可能為天花板內電線走火，機場公司後續將詳細調查起火原因，並立即改善。（民眾提供）

    經初步調查火警發生原因可能為天花板內電線走火，機場公司後續將詳細調查起火原因，並立即改善。（民眾提供）

    2025/01/09 09:19

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今（9）日凌晨1時許發生一起火警，機場公司獲報後通知機場消防隊前往滅火，火勢在獲報8分鐘後撲滅。機場公司表示，經初步調查起火原因可能為天花板內電線走火，共3航班、372名旅客在火警期間抵達該區，營運未受影響。

    機場公司表示，今天清晨1時22分，第一航廈南側入境長廊出現火警訊號，同時接獲機場員工通報火警訊息，營運控制中心立即派員至現場應變，並通知機場公司消防大隊到場處理，火勢在獲報後8分鐘被撲滅；經初步調查可能為天花板內電線走火，機場公司後續將詳細調查起火原因，並立即改善。

    機場公司指出，為確保火警處置期間公共安全，該區防火鐵捲門於1時40分啟動，區隔受影響區域，工作人員現場引導旅客入境動線；同時啟動排煙風機維持空氣流通。2時51分完成現場清理後，3時7分防火鐵捲門復歸恢復正常通行。期間抵達該區航班共3班、旅客372名，營運未受影響。

    桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

    桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

    桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

    桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播