桃機第一航廈凌晨火警！疑天花板電線走火 消防緊急撲滅

經初步調查火警發生原因可能為天花板內電線走火，機場公司後續將詳細調查起火原因，並立即改善。（民眾提供）

2025/01/09 09:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今（9）日凌晨1時許發生一起火警，機場公司獲報後通知機場消防隊前往滅火，火勢在獲報8分鐘後撲滅。機場公司表示，經初步調查起火原因可能為天花板內電線走火，共3航班、372名旅客在火警期間抵達該區，營運未受影響。

機場公司表示，今天清晨1時22分，第一航廈南側入境長廊出現火警訊號，同時接獲機場員工通報火警訊息，營運控制中心立即派員至現場應變，並通知機場公司消防大隊到場處理，火勢在獲報後8分鐘被撲滅；經初步調查可能為天花板內電線走火，機場公司後續將詳細調查起火原因，並立即改善。

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機場公司指出，為確保火警處置期間公共安全，該區防火鐵捲門於1時40分啟動，區隔受影響區域，工作人員現場引導旅客入境動線；同時啟動排煙風機維持空氣流通。2時51分完成現場清理後，3時7分防火鐵捲門復歸恢復正常通行。期間抵達該區航班共3班、旅客372名，營運未受影響。

桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

桃園國際機場第一航廈南側入境長廊，今日凌晨1時許發生一起火警，火勢在獲報8分鐘後撲滅。（民眾提供）

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