樹林農會遭開槍搶劫 警防搶演練逼真嚇人

新北市樹林警分局模擬農會辦事處傳出遭開槍搶劫，樹林警分局演練攔截圍捕，追緝歹徒到廢棄工廠，找來家人心戰喊話，壓制歹徒起出贓款、槍彈，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/09 09:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警樹林分局一早在樹林區農會分部進行防搶攔截圍捕演練，2名員警扮演持槍搶匪進入行搶，開槍荷令行員配合，得手旋即逃逸，警方獲報展開攔截圍捕，在廢棄工廠對峙，警方找來搶匪家人動之以情，才讓搶匪棄械投降，逼真演練連路人都駐足觀看。

年關將近，熱錢流動，警方提醒金融機構自我防護及防搶意識，樹林分局今天一早在樹林農會圳安分部辦理防搶演練，情境模擬持槍歹徒一闖進農會，就開槍大喊搶劫，嚇壞領款民眾，辦事處人員避免傷亡配合，在歹徒得手離去時，同步按下警報器，記下特徵、人車、逃亡方向報警。

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樹林警方獲報，線上警力展開攔截圍捕，因搶匪逃往新莊、桃園市龜山區，樹林警方跨區通報友軍支援，將搶匪逼入廢棄工寮，還與警方駁火對峙，偵查隊代理隊長田啟廷心戰喊話，搭配優勢警力，還聯絡上搶匪家人到場苦勸，搶匪棄械投降，壓制在地，因演練逼真，吸引路人圍觀，驚呼以為是真搶劫好嚇人。

樹林警分局長林國民表示，農曆春節期間警方加強與轄內銀行、郵局、農會等金融機構聯繫及建立窗口，暢通聯繫管道保持警覺性，也協助各金融機構員工自衛編組演練，讓員工提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。

警方也提醒民眾，若需提、存大量現金，可撥打110或至鄰近派出所申請員警護鈔服務，確保生命、財產安全。

新北市樹林警分局模擬農會辦事處遭開槍搶劫，樹林警分局圍捕歹徒到廢棄工廠，找來家人心戰喊話，壓制歹徒起出贓款、槍彈，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

新北市樹林區濃會一個辦事處傳出遭開槍搶劫，樹林警分局圍捕歹徒到廢棄工廠，找來家人心戰喊話，壓制歹徒起出贓款、槍彈，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

新北市樹林警分局模擬農會辦事處遭開槍搶劫，警方圍捕歹徒到廢棄工廠，警方持盾牌攻堅，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

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