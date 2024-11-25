彰化9歲男童陪父路跑遭輾斃 出發前這動作讓父親大喊「永遠愛你」

彰化馬拉松9歲童陪父路跑遭輾斃，陳父想到這是最後的父子合照就傷痛不已。（民眾提供）

2024/11/25 12:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣二林鎮昨天（24日）舉行「伯立歐公益路跑」活動，傳出9歲陳姓男童遭黑車休旅車闖入賽道遭撞不治事件，由於陳童是陪著父親一起跑步，陳父自責不已，貼出父子最後一次合照，尤其是貼心的兒子在出發前怕他冷，把手搓熱再來搓他的手，一路上為他打氣，如今卻發生憾事，只能遺憾地說：「爸爸永遠愛你，下輩子再還。」

地方人士表示，陳父家族在芳苑、鹿港都有經營家具工廠，陳童就跟父親一樣，個性非常陽光，也喜歡運動，陳父平日就會騎自行車，也喜歡跑步，因為工廠就在芳苑，多年來力挺「二林伯立歐公益路跑」，也鼓勵員工參加，自己更是以身作則的帶頭報名，並帶著兒子一起去跑，父子感情非常好。

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如今發生憾事，陳父也在個人臉書貼出他與兒子最後一次合照，父子倆就在賽道上自拍，陳父拿著手機，兒子開心比YA，父子倆開心享受假日早晨路跑的時光，自拍地點就在二林鎮儒林路，也就是後來發生意外的路段，這張父子最後合照也讓陳父心都碎了，整個人的心情沒辦法平復，他只想跟兒子說，「爸爸永遠愛你」、「爸爸對不起你」、「只能下輩子再還你」。

陳父也在貼文寫到，在路跑出發之前，兒子怕他冷把自己的手搓熱之後再來搓他的手，一路上為他打氣，沒想到後來發生意外，多希望「這一切都是夢」。

彰化馬拉松9歲童陪父路跑遭輾斃。（民眾提供）

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