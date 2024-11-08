涉行賄前警官林明佐 「百億總裁」陳政谷委託律師指檢方指控不實

羈押中的陳政谷委託律師發表聲明，指檢方起訴內容不實，誤導媒體錯誤報導。（資料照）

2024/11/08 18:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於今年八月，起訴指控刑事警察局三線二星警政監林明佐（已免職），於擔任台中市刑警大隊長期間，涉收黑錢當「內鬼」，洩密、包庇博弈與洗錢的九州集團，同案被告中，有「百億總裁」外號的九州集團總裁陳政谷（羈押中），今委託律師林文成發聲明，反指檢方指控不實，誘導媒體錯誤報導。

對此，台中地檢署尚未回應，陳政谷的律師林文成則強調，檢方起訴內容有嚴重錯誤，影響被告人權既深且巨，他必將本於維護當事人權益的天職，一一在法庭內呈現，相信司法必能本於無罪推定等原則，還給陳政谷清白。

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對此，台中地檢署回應指出，檢察官依據刑事訴訟法明定之客觀性義務，嚴守法定程序及恪遵客觀中立角色，翔實蒐證、公正起訴，現仍持續積極公訴蒞庭，呼籲本案應回歸法庭審理程序，有心人士勿利用媒體不當干擾，還給司法獨立審判空間。

中檢今年八月起訴指出，橋頭地檢署於2021年偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，中檢檢察官張時嘉進一步發現，剛谷公司隸屬九州博弈集團，該集團協助博弈與詐欺集團洗錢；中檢指揮台中市刑警大隊偵辦時，因時任大隊長林明佐，把偵查內容洩露給情婦徐培菁與集團總裁陳政谷，檢警去年五月搜索拘提失利，進而發現林明佐是「內鬼」。

中檢今年5月先聲押禁見林明佐獲准，之後搜索九州集團旗下會所65處，拘提聲押禁見陳政谷與史鎮康等10人獲准，徐培菁以300萬元交保，並查扣九州集團不動產25筆，市價24億多元、名車19輛、存款14億7000多萬元、現金1億6000萬元，總共約值41億元，並將包括林明佐與陳政谷，以及在電競業有「台灣最美董座」之稱的徐培菁等共33人起訴，罪名包括洗錢、依違背職務收賄罪等。

陳政谷委由律師聲明指出，本案起訴檢察官未經合法傳喚程序，先於去年6月3日在桃園國際機場，初見陳政谷時，脫口而出「江湖傳言你是九州集團的老闆」等捕風捉影方式拘提陳政谷 ，同日諭令1000萬元交保後，長達約1年不曾傳訊，陳政谷對案情沒有說明機會，今年5月6日，再度未經傳喚程序，即簽發拘票逕行拘提陳政谷，且起訴檢察官明知陳政谷居所地址，故意在拘票填載戶籍地址，致「按址」拘提未到，刻意造成陳政谷有逃亡之虞等理由聲請羈押。

聲明強調，此案起訴時，檢察官刻意擴大本案洗錢，及應沒收不法所得總金額為438億餘元，誤導媒體以「堪稱史上規模最大，九州博弈集團洗錢438億，檢偵結起訴」等標題，譁眾取寵，有影響法官心證與大眾視聽之嫌，部分部分媒體又在未查證下，報導陳政谷曾經被綁架、擁有防彈賓利車、組成殺手集團等不實內容，陳政谷並於今年10月開庭時呼籲媒體平衡報導。

聲明還指出，檢察官起訴書所載的犯罪事實與所證據，有諸多與卷宗資料嚴重不符之處，誤導法官形成對陳政谷不利的心證，顯屬不當，令人遺憾，類似情形尚有多處，顯見本案起訴內容有嚴重錯誤。

中檢則回應說，承辦檢察官都依刑事訴訟法等相關規定偵查，並嚴守「偵查不公開」原則，如果被告及辯護人（指陳政谷與律師林文成）有爭執，得依法向法院陳明、聲請調查證據、公開辯論，至於指控檢方違反偵查不公開原則，實際應該是「起訴後」的媒體報導，且中檢並未洩露、提供任何照片予媒體。

中檢強調，本案偵查計畫在各階段，在不同證據基礎下持續偵查，蒐集所得證據認定被告陳政谷確為九州集團總裁，指揮集團成員長期經營知名博弈網站，獲取高額不法所得，所憑證據及理由已在起訴書中詳細說明、充分論述，陳政谷未經法律程序主張自己權利，竟在羈押禁見期間由委任律師，對外宣稱案情相關的具體抗辯，不僅未能尊重裁定意旨，更對承辦檢察官恣意攻訐，中檢甚表遺憾。

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