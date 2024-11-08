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    涉經營賭博網站、地下匯兌 88會館郭哲敏5千萬交保

    88會館」負責人郭哲敏5000萬元交保。（資料照）

    88會館」負責人郭哲敏5000萬元交保。（資料照）

    2024/11/08 18:47

    〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，4月裁定郭哲敏5千萬元交保，新北地檢署抗告成功，合議庭5月裁定郭哲敏自5月12日起，延押禁見至今；合議庭今日再度開庭後，裁定郭哲敏5千萬元交保，限制出境出海及住居，施以電子監控；郭哲敏的親信張旭昇也獲500萬交保，同樣限制出境出海及住居，施以電子監控。

    合議庭考量郭、張2人涉案情節、身分、地位、資力等情，併參酌法益侵害程度及保全執行，及本案審理進度後，認2人如能提出一定數額保證金供擔保，對2人應有相當程度心理約束力，而無繼續羈押必要。

    合議庭並認為，郭哲敏2人犯罪嫌疑重大，涉犯銀行法部分法定刑亦重，且郭哲敏涉案不法獲利甚高，加上以郭哲敏滯留外國時間甚久，可知他有相當資產；張旭昇案發後亦有長期逃亡事實，故2人均有限制出境、出海及限制住居原因及必要。

    合議庭指出，我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，就我國司法實務經驗以觀，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行情事。為確保日後審理程序順利進行，併命必須接受電子腳環科技設備監控。

    郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年11月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇，移審後，合議庭裁定羈押禁見3個月，2月底延押禁見2個月，但合議庭4月裁定2人交保，檢方隨即提出抗告，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭5月裁定續行羈押禁見，期間歷經數度延押，兩人迄11月間都羈押禁見。

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