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    高雄分署「雙11購物節」 麥拉倫超跑0元起標

    新車市價破千萬的麥拉倫570S Coupe跑車將於11日0元起標。（高雄分署提供）

    新車市價破千萬的麥拉倫570S Coupe跑車將於11日0元起標。（高雄分署提供）

    2024/11/08 13:34

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一群富2代籌組詐騙集團，3個月海撈4億餘元，檢警查扣2間市價約7000萬的毫宅，以及新車價破千萬的麥拉倫超跑、保時捷、BMW等名車，並囑託行政執行署高雄分署進行拍賣，高雄分署將於11日上午10點舉辦拍賣會，3輛超跑名車0元起標，只要超過鑑定價格並且搶下最高標，就有機會成為超跑車主。

    高雄分署指出，3部車款型式分別為：麥拉倫570S Coupe，車身灰色，2016年9月出廠，排氣量3799CC，屬於前置引擎，後輪驅動的跑車型轎車。保時捷MACAN，車身白色，2023年3月出廠，排氣量1984CC，屬於7速手自排，四輪驅動的運動休旅車。以及BMWX6 XDRIVE40I，車身白色，2022年9月出廠，排氣量2998CC，屬於前置引擎，四輪驅動的廂型轎車。

    高雄分署表示，11日上午9點半會先在分署一樓外場開辦賞車會，10點至11點舉辦0元競標，由於3輛名車為動產，依規定無法公開鑑價底標，有意參與投標者須在競標期間寫下心目中的價格，開標後只要超過鑑定價格且是全場最高價，就能入主超跑名車，機會難得別錯過。

    高雄分署將於11日上午10點舉辦拍賣會，3輛超跑名車0元起標。（高雄分署提供）

    高雄分署將於11日上午10點舉辦拍賣會，3輛超跑名車0元起標。（高雄分署提供）

    高雄分署將於11日上午10點舉辦拍賣會，3輛超跑名車0元起標。（高雄分署提供）

    高雄分署將於11日上午10點舉辦拍賣會，3輛超跑名車0元起標。（高雄分署提供）

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