貨櫃車國三翻車害碧潭隧道封閉 肇事駕駛酒測值竟達0.18mg/l

貨櫃車翻覆橫在路中。（記者徐聖倫翻攝）

2024/11/08 13:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕國道3號南下28.5公里發生貨櫃車翻覆意外，今上午11時許，一輛貨櫃車行經碧潭隧道，行進間疑似撞上外側車道施工護欄後翻覆，42歲陳姓駕駛自行脫困，警方進行酒測，發現其酒測值達0.18mg/l，隨即將其法辦。

據悉，陳男駕車上班途中行經碧潭隧道，疑似未注意到外側車道施工，撞上護欄後整輛車翻覆橫在路中，造成現場三線車道全部受阻。所幸沒有汽車追撞，陳男自行脫困，全身擦挫傷。

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新北市消防局四大隊據報趕抵，經查陳男未傷及要害，即刻將其送往台北市萬芳醫院，經包紮後無大礙。國道高速公路警局第九大隊派員對陳男進行酒測，發現其酒測值竟達0.18mg/l，對此陳男初步尚未解釋，只向警稱自己因為車禍頭很暈想先休息，警方目前派員戒護，後續將再進行筆錄，本案也將依公共危險罪偵辦。

高速公路局表示，翻覆意外發生後短暫關閉碧潭及新店隧道，目前已開放內側車道，但有回堵狀況，警方也派員進行交通管制以疏導車流。由於本起案件為大型車翻覆，屬嚴重事故，處理時間可能拉長，呼籲用路人可改道行駛。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

貨櫃車翻覆撞擊力導致車頭嚴重毀損。（記者徐聖倫翻攝）

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