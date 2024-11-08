泰國情侶來台觀光 目的竟是為了轉運3千萬海洛因

財政部關務署台北關從寮國寄來包裹裡，發現裡面暗藏市值高達3千萬的毒品海洛因。（民眾提供）

2024/11/08 13:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕財政部關務署台北關查獲一個寮國寄來包裹，發現裡面暗藏多包毒品海洛因，海關人員通報後，刑事局南部打擊犯罪中心趁2個包裹抵達嘉義縣中埔鄉一處工寮逮捕收件的泰籍塞姓男子，並順利逮獲以觀光名義來台、目的為了轉運該毒品泰國情侶檔，訊後將3人依毒品罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

南打指出，8月9日接獲財政部關務署台北關通報，查出1個從寮國以「頭飾」名義寄來台灣的包裹，裡面竟暗藏多包毒品海洛因，檢警獲報後，追查發現收件人為22歲泰國籍塞姓男子，且塞男已逾期居留，疑似留在台灣打黑工。

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海關人員查出，塞男另有一件包裹待收，專案人員不動聲色，讓海關人員把2件包裹如期寄送到嘉義縣中埔鄉一處工寮，待塞男確定現身收貨後，當場將他逮捕，並起獲毛重約5公斤、市價高達3千萬元的海洛因。

當警方執行收網行動時，泰國籍36歲瓦姓女子及40歲納姓男子也現身工寮準備向塞男拿毒品，2人也立刻被警方逮捕；據了解，瓦、納2人是情侶，他們以觀光名義入境台灣，8月13日落地後立刻搭計程車前找塞嫌，途中還順便購買夾鏈袋、美工刀及電子磅秤，打算在台灣拆卸包裹及分裝毒品。

警方查出，塞男和瓦女早已認識，瓦女介紹塞當收件人頭，只要收件成功，可賺10至20萬不等報酬；由於瓦女將台灣視為毒品轉運站，警方先將3人依毒品罪送辦，並持續追查上游來源及下游流向。

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財政部關務署台北關查獲一個暗藏市值高達3千萬的毒品海洛因包裹。（民眾提供）

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