金門鍾楷博、莊振興分獲全國年度績優交警及義交

金門縣警局金城派出所警員鍾楷（左）博、金寧義交分隊長莊振興（右）分獲全國年度績優交警及義交，警政署長張榮興（中）頒獎表揚。（金門縣警察局提供）

2024/11/07 12:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，金城分局警員鍾楷博、金寧義交分隊長莊振興分獲警政署年度績優交通警察及績優義勇交通警察，兩人獲署長張榮興頒獎表揚，消息傳回分局，全體上下與有榮焉，更力推分局長陳盈元上任9個月綱舉目張，督導有方。

金城分局金城派出所所長楊文寧說，鍾楷博對於交辦任務，任勞任怨，平日除執行交通勤務貫徹到底，尤其不忍見金門純樸鄉民，屢遭猖獗詐騙得手；今年9月3日，鍾員接獲報案，指舊金城1名年長者網路交友，在1家超商準備購買5000元的「禮品卡」點數，鍾員明知對方是詐騙手法，一再委婉勸說，長者不願讓步，堅持購買，鍾員始終耐心解釋，反覆關懷，經過循循善誘，長者終於打消購買念頭；相隔10天，鍾員線上巡查郵局，有1名女子堅信網路認識的「老公」所說，聯合國指示需交付「違約金」才能見面，女子準備提領96萬元購買比特幣至指定帳戶，明顯的「假愛情交友」套路，鍾員也是一再循循善誘，女子才恍然大悟，即時阻止近100萬元的網公詐騙案。

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縣警局表示，金城派出所警員鍾楷博獲全國績優交通警察得獎事蹟有：查報轄內多件「疑似占用道路有牌廢棄車輛」。辦理金城派出所執行「行人及護老交通安全」工作，任勞任怨。執行「防制危險駕車勤務」、「加強重大交通違規取締工作」績效卓著。執行交通執法重點工作「轄內各重要道路周邊加強取締改裝（噪音）交通違規取締專案」。

金城義交中隊金寧分隊長莊振興獲全國績優義勇交通警察得獎事蹟：尖峰時段主動協助金城分局執行路口交通疏導，辛勞賣力。主動協助大型活動（春節連續假期、縣運會、清明掃墓、元宵燈會）人車疏導，認真負責。熱心公益，樂善好施，對公眾事務有高度的參與感。工作勤奮，品操優良。

陳盈元說，鍾、莊2員代表金門縣警察局參加選拔，獲警政署核定績優事蹟雙雙入選，獲此殊榮，實屬不易，也代表警政署對縣警局及得獎同仁1整年工作努力的肯定；期許分局上下，獲獎是責任的加重，更要秉持積極勤奮的態度，展現專業、效能，回應鄉親的期待。

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