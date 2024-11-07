臉書罵人「腦子別當大腸用」挨告 無法證實本人留言判無罪

楊男被控在臉書留言酸人「腦子別當大腸用」涉侮辱，但台南地院認為，帳號不能排除遭盜用，證據不足判無罪。示意圖。（記者王捷攝）

2024/11/07 12:30

〔記者王捷／台南報導〕楊姓男子在民眾黨台南市黨部的臉書留言，公然侮辱呂男「腦子別當大腸用」、「綠共腦裝米田共」，台南地院判楊男無罪，因為不能排除臉書遭盜用，也無法證實留言者就是楊男本人。

檢方認為，楊男於去年9月10日以「Kai Ming Yang」帳號在臉書上留言，公開侮辱呂男，並發表「白癡沒藥醫」、「笑死綠共大腦裝米田共」等字句，意圖貶低呂男的社會評價。然而，楊男否認犯行，主張留言非他所為，並辯稱當時人在香港與家人通話。

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法院認為，楊男在通話中，短時間內不可能完成留言，再加上楊男當日多次收到有人嘗試登入臉書帳號的通知。臉書上的個人資料，例如頭像或公開資訊，都可能被有心人盜用，導致他人誤認留言是帳號擁有者本人所發，法院無法排除他人盜用楊男帳號的可能。

此外，法院指出，臉書社群軟體的使用者可隨意更改名稱與照片，且帳號被盜用的情況確實存在，楊男多次收到異地登入通知，強化帳號遭他人盜用的可能性。基於無罪推定原則，加上檢方證據無法證明留言就是楊男，所以最後判楊男無罪。

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