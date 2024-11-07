飯局妹變董座小三！撒錢包裝她成貴婦 小孩卻不是自己的「種」

小三被控利用其母與人夫相同姓氏的機會冠母姓，對外宣稱她才是正宮；北院指小三奪走原本屬於這個家庭該有的一切，判賠太太200萬元。（本報合成）

2024/11/07 12:38

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名太太控飯局妹與丈夫外遇多年，不僅讓丈夫誤會替他生下小孩、按年取得高額學費，還以丈夫給的資金包裝成貴婦，參與扶輪社活動；飯局妹甚至利用其母與丈夫姓氏相同的這個機會，冠母姓後讓外界以為小三才是「正宮」。台北地院指太太被矇騙多年，原本屬於這個家庭的一切，也被挪作阿美的房租或私立學校教育費，太太更要獨自面對父喪、乳癌治療，決定判阿美賠償200萬元給太太。

太太告訴北院，夫妻婚後育有小孩，3年前她才發現飯局妹阿美早在12年前就與丈夫阿明外遇，且阿美明明與他人生下小孩，卻讓阿明誤會是自己的「種」；阿美還以阿明給的資金包裝貴婦形象參與扶輪社，甚至利用其家母與阿明姓氏相同的這個機會，冠母姓後讓外界以為阿美才是「正宮」，並與阿明一同出席扶輪社的活動、聚會。

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太太進一步控訴，阿美會唆使阿明遠離家庭，將原本應該給這個家庭的生活費，拿給阿美揮霍，包括每月高達4萬5000元的房租、12年來共648萬元，並替阿美的小孩支付每年高達數十萬元的私立學校學雜費，阿美更利用掛名阿明公司董事的機會，按月冒領5萬元的酬勞共705萬元。

太太的律師也強調，阿美、阿明外遇期間，即便太太遭逢父喪都得獨立治喪，5年前太太罹患乳癌須二度開刀，也只能獨自忍受病痛折磨，而阿美拒絕表達歉意，更透過電話、傳訊息騷擾太太，故決定對阿美求償500萬元。

阿美解釋她在一場聚會上認識阿明，並誤認參與聚會的男女均未婚，且她30歲起抱定不婚主義，是阿明主動追求，她才偶爾答應約會吃飯；而兩人雖偶有肉體關係，但稱不上交往，況阿明從未提起已婚這件事，代表她無從得知實情。

阿美也說發現自己懷孕後，為保有完整監護權，決定單獨扶養且不接受認領，但阿明希望扮演父親角色，她與阿明才有密切往來；況且阿明曾對她提及夫妻已無感情，隨時可以離婚，她仍提出分手，是阿明一再表示即將離婚，她才決定復合，然這段感情後來被太太發現，她立刻徹底斬斷，並告知阿明「小孩不是你的」。

至於太太提出阿明所寫的11份悔過書，阿美說內容與事實有諸多不符合，代表恐非出自阿明之手；阿美強調，自己從小家境很好，長年由長輩提供經濟支持，更曾前往美國讀大學，回國後再因親友人脈加入扶輪社，卻遭太太污衊為飯局妹，另阿明從未給過她任何金錢或替她支付租金，是自願替她的小孩支付部分學費，因此否認賠償責任。

北院根據阿明的證詞，認定阿美明知阿明已婚仍選擇介入家庭，並考量太太多年來遭受矇騙，且原本屬於家庭的生活資源、親情等，都因這段外遇，被挪作阿美的房租、薪水、私立學校教育費，導致太太獨自面對生活經濟壓力時，要用女兒的保單質借並出售房產，太太還要自己面對父喪、乳癌治療；況阿美在婚外情被揭發後，多次打電話或傳訊息騷擾太太，決定判阿美賠償200萬元給太太。可上訴。

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