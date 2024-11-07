外送員「箱」距太近 超車「擦一下」判拘役40天

台南蔡姓外送員因超車未保持安全距離，外送箱擦撞同向機車騎士，造成對方輕傷，被法院判處拘役40天。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/11/07 16:54

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓foodpanda外送員雖然機車本身未與他人碰撞，但他因超車沒維持安全距離，導致外送箱擦撞到同向莊姓騎士，莊男右手腕和背部挫傷，台南地院以過失傷害判拘役40天。

事情發生在今年8月，蔡男的機車後方掛著foodpanda外送箱，他沿著安南區安中行駛，當時他急於超越前方車輛，在未打方向燈的情況下從右側路肩超車，由於未保持安全距離，加上蔡男機車後方的外送箱突出，箱子擦撞同的莊男的右手，造成其腕部和背部挫傷。

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根據行車紀錄器畫面，事發當時並無車輛碰撞的明顯痕跡，但可聽見輕微的「扣」一聲，以及莊男突然把機車停下，用台語怒罵聲「林娘咧」，顯示出外送箱確實擦撞了莊男的身體。事後，莊男隨即報警處理，並前往醫院就醫診斷為挫傷。

蔡男辯稱，自己的機車本身並無擦撞痕跡，就算有擦撞也是送箱僅輕微碰觸，不至於造成莊男受傷。但法院並不採信此說法，檢察官當庭調閱行車紀錄器影像，佐證外送箱確實因距離過近而造成擦撞。加上莊男的醫療證明顯示挫傷部位與擦撞吻合，法院最終判定蔡男過失行為成立。

法院指出，依道路交通規則，蔡男在行車過程中本應保持安全距離，尤其是超車時更應顯示方向燈並從左側進行，而蔡男違規從右側超車，且未保持適當間隔，疏忽明顯。即使車輛本身無直接碰撞，外送箱延伸部分所致的傷害，同樣應負責，審酌蔡男並無前科，考量其經濟狀況和工作性質，量處拘役40日，可以易科罰金替代。

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