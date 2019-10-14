新埔分局「囍上加喜」竹縣唯3全國績優交通警察、義交都在這裡

2019-10-14 09:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔警分局「囍上加喜」！因為今年全縣獲警政署頒獎表揚的3名績優交通警察、義勇交通警察「仨」，統統都在該分局，分別是新埔分局四組（交通）組長鄒顯威、關西分駐所警員范怡志、以及新竹縣民防大隊義勇交通警察新埔中隊關西分隊分隊長嚴稚庭，日前警政署駐區督察張裕錦特別會同分局長婁自強給3人嘉勉，對他們低調地守護著鄉親致謝。

鄒顯威之前就在縣警局交通隊擔任交通相關業務，發現新竹縣內因為人口老化、年輕人出外上班（學）主要靠機車代步，境內又有明新科大、大華科大、中華科大3所大專院校等，以致死亡車禍中，以老人家、機車族發生不幸意外的為多。

以去年為例，全縣因為車禍不幸往生的51人中，就有16人是老年人，18歲到24歲的則有10個；而不幸往生者中，屬於機車騎士的就高達35人，所以他特別強調上下班（學）尖峰時段的路況宣導，平日上班時段都安排交通隊包含他在內的組長透過廣播節目宣導交通安全。

針對死亡事故，鄒顯威每件在10天內一定到場實勘以揪出潛藏魔鬼的致命細節所在，維護用路安全的設施如果不足，他必會同相關單位以1到3個月的時間完成改善。

對於機車族的用路安全，鄒顯威特別在意機車騎士上路時是否有確實繫緊安全帽、遇到前方有巷口或是缺口時，有沒有養成減速通過的習慣，以及是否確實遵循2段式左轉的規定。因為他從前述機車族的死亡車禍事後檢討中發現，就是這幾個小細節強烈威脅著機車族的人身安全。

年輕的范怡志從警快4年，很多人怕回到家鄉服務，因為很多都是熟識的親長，違規開單多半要頭痛會有「見面3分情」的壓力。但他擇善固執，反而把前述人情包袱轉「分享」給從小看著他長大、或與他一起長大的親友故舊們，大家一起與他來承擔。

原來關西小鎮人情濃厚，市場周邊就是旅遊熱點的老街區，不論平時或是假日，違停問題嚴重。

范怡志認為，如果可以防微杜漸，把違停可能牽動的負面蝴蝶效應先行阻絕掉，自然就不會有發生事故的遺憾，所以他在自己家鄉可謂「殺手級」的違規勸導員，只要勸導不聽，他就會開單。對於人情懇託他睜1眼閉1眼，他也用人情懇託回去，讓對方了解他是多麼在乎他們這些親朋的安全，以此來爭取配合和認同。

嚴稚庭因為熱心公益的丈夫謝秉華，所以2、30年來夫唱婦隨一路從義消、救護、婦宣、到現在一起當義交，而她所領導的義交關西分隊更是全縣唯一的娘子兵團，「頂頭上司」新埔中隊中隊長正是謝秉華。

為了協助人力有限的關西所警員疏導鎮上尖峰時段的交通，平時她和其他17名分隊員一起輪流站在馬路上執勤指揮交通。

假日時段面對六福村所帶入的洶湧車潮，她往往身先士卒地站在通往六福村的重要瓶頸路段上揮汗引導，為此甚至放棄假日出遊也甘之如飴。

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