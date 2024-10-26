又是新竹市！美女律師陪民眾報案被「請出去」 怒PO文質疑警方

新竹市有律師陪同當事人報案卻被員警請出去，律師PO文還原過程。（擷取自Threads）

2024/10/26 17:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警方又被律師炎上？先前竹市發生有美女律師要領遺失物遭員警要求按指紋引發爭議，今天又有美女律師在Threads發文，提到昨天陪同當事人到竹市第一警分局轄內派出所報案，結果員警竟說報案為何需要律師？並要求她離開到外面，就連她已準備好的摘要檔案也不看，雖當下她未與員警爭吵此事，但後來越想越不對，於是將經過始末放到網路，強調員警是無權要求律師離開。

對此，新竹市第一警分局表示，派出所受理此詐欺案件是在昨天下午近3點，當時被害人說要報案，員警第一時間想先請被害人說明經過，當下請律師離開確實不太妥，但後續員警受理案件後，因要詢問過程及聽被害人述說經過，為避免被害人的說法被影響，才請律師先到外面等候，過程中，員警與律師的態度都很平和，且律師也未表達有不悅之處，沒想到事後律師會將過程PO上網。

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該律師發文提到，她昨天陪同當事人到新竹市報案，知道警察受理詐騙案很煩躁，因此已事先把來龍去脈摘要成word檔，也把對話紀錄截圖都整理好。結果警察一看到她就說報案為什麼需要律師？且表達會受到妨礙請她離開，當她表達已整理案情的資料，也有電子檔可提供。員警竟表示不需要她提供的資料，接著就要她離開。

後來員警詢問案情時，也依她提供的資料詢問，先前還要當事人要她注意說話的態度，讓她直呼不知哪裏得罪警察，更重要的是，員警根本無權請她離開，依法她是可以在場的。

警方表示，此案件昨天經報案後，今天已由員警再次詢問當事人並製作筆錄完成報案，但今天該律師並未陪同當事人到派出所，且昨天在派出所，該律師並未出示委任書才會造成誤解。

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