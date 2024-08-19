撞死狗狗趕上班肇逃 車主挨罰3萬

一名車主日前行經三峽區中正路二段與大利路口，撞了犬隻後便離去，造成狗狗傷重不治。（新北市動保處提供）

2024/08/19 20:21

〔記者董冠怡／新北報導〕一名車主日前行經三峽區中正路二段與大利路口，撞了犬隻後便離去，造成狗狗傷重不治，新北市動物保護防疫處長楊淑方今說，與轄區吉埔派出所調閱監視器鎖定車牌號碼並通知到案說明；車主宣稱，當時與左側車輛並行，未能及時注意到犬隻竄出而撞上，且又趕著上班，故未下車查看、報案送醫，違反規定處以3萬元罰鍰。

楊淑方表示，經查閱行車紀錄器畫面發現，肇事車主多次變換車道、與旁側車輛併行，未注意到犬隻而直接撞上，且於已知撞到犬隻但未下車了解狀況、報案與協助送醫救治，觸犯「新北市動物保護自治條例」，依規開罰3萬元。另，目前也在周邊住家、商家詢問，釐清死亡犬隻是否有飼主。

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楊淑方指出，若為飼主未使用繫繩而疏縱，導致狗狗遭撞傷，也可能涉及違反「動物保護法」應避免其遭受騷擾、虐待或傷害的規定，可依過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

動保處提醒，在路上發現動物務必減速慢行，如遇突發狀況不慎撞傷，應盡快將動物送醫並通報動保處。

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