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3隻小貓遭遺棄寵物用品店門口 新北動保處開罰行為人9萬元

新北市汐止區一間寵物用品賣場門口日前遭人丟棄3隻小貓，動保處依法開罰，並將貓咪安置。（新北市動保處提供）

新北市汐止區一間寵物用品賣場門口日前遭人丟棄3隻小貓，動保處依法開罰，並將貓咪安置。（新北市動保處提供）

2024/07/18 13:16

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區一間寵物用品賣場門口日前遭人丟棄3隻小貓，店家自調監視器追查，鎖定一名頭戴安全帽人士，並持證據通報動保處。動保處指出，汐止警分局協助循線找到棄貓人士，對方供稱小貓是山區流浪貓，家人反對飼養才送賣場打算給人認養，然而當事人無法出具拾獲小貓確切事證，動保處針對棄貓行為開罰9萬元，當事人列禁止飼養黑名單。

動保處指出，這間寵物用品賣場的員工早上來開門，發現門口被人丟貓，查閱監視器發現是一名人士上午6點20分左右頭戴安全帽步行前來，將箱籠棄置於門口後離去；動保處說，獲報後請汐止分局追查，發現當事人於案發當天駕車停放於賣場附近路旁，為掩人耳目戴上安全帽徒步棄貓，當事人供稱小貓是山區流浪貓，因為家人反對飼養，所以想送去賣場供人認養，但時間太早就直接將小貓箱籠放在門口。

動保處說，當事人無法提供拾獲小貓確切事證，也有實際照養過小貓，因此動保處依照事實行為準則依法辦理，依「動物保護法」第5條第3項、第29條第1項第1款與市府處理違反動物保護法事件裁罰基準依據棄養隻數開罰，共計裁罰9萬元罰鍰，同時沒收動物，並將行為人列為禁止飼養黑名單。

動保處表示，此案小貓已經被安置，呼籲所有飼主善盡管養責任，把寵物當成家人，請勿隨意遺棄，若無力飼養，也應該要為寵物尋找新飼主，或者依規定送交動物之家，才是善待動物的好方式。

新北市汐止區一間寵物用品賣場門口日前遭人丟棄3隻小貓，動保處依法開罰，並將貓咪安置。（新北市動保處提供）

新北市汐止區一間寵物用品賣場門口日前遭人丟棄3隻小貓，動保處依法開罰，並將貓咪安置。（新北市動保處提供）

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