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首頁　>　社會

台南巡官控副分局長霸凌 局長林國清親上火線回應了

台南市警察局長林國清。（記者姚岳宏翻攝）

台南市警察局長林國清。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/02 17:59

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獨家》台南警六分局不平靜！ 巡官反擊遭霸凌 發「不自殺」聲明

〔記者王捷／台南報導〕台南市警六分局承辦新聞業務的巡官，因新聞發布簽核問題，7月底在群組發不自殺聲明，自認為遭該分局副分局長霸凌，台南市警察局長林國清今天親上火線，指示督察室擬稿、發言，強調會有公平調查。

主管新聞業務的副分局長，因新聞發布件數簽核問題，疑似認為新聞承辦巡官跳過他，找另一位副分局長，因此用不雅字眼責難巡官。

警界認為，簽核新聞、公文的件都數攸關副分局長的敘獎，但長期以來，警六分局內勤各組室，都會以類似的小動作，刻意避開心目中嚴格的副分局長，以上呈公文件數，向另一位副分局長輸誠，導致歷任兩位副分局長有摩擦，但多數到任的分局長無力解決，這是內部管理的警訊，希望警察局能重視。

對於巡官自稱受到霸凌，南市警局表示，已經正式受理該案件，將依循相關程序進行公平公正的調查，若確認情況屬實，將嚴肅懲處涉事人員，絕不寬貸。

同時，也啟動關懷機制，關注巡官的工作情況並提供必要的協助，警局局長林國清特別強調，他非常重視每位同仁的權益，致力於打造一個友善的工作環境，保持溝通暢通，並適時提供協助與輔導，確保同仁的身心健康。

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