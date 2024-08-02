獨家》台南警六分局不平靜！ 巡官反擊遭霸凌 發「不自殺」聲明

台南警六分局傳內部管理問題，巡官投訴遭職場霸凌。（記者王捷攝）

2024/08/02 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南警六分局經歷林士傑槍擊案後，又傳內部管理問題。承辦新聞業務的巡官指控，該分局副分局長認為他新聞發布太少，並在內部會議上提出，而這名巡官會後在群組發不自殺聲明反擊，認為遭到霸凌，六分局回應，目前已依程序調查。

據了解，新聞承辦巡官是非正期的警官，國立大學畢業後，曾當過外文老師，進入警界後在外事單位服務，通譯能力很強，但因為升遷問題，選擇到祕書室，協助發布新聞的業務。

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分局發布的新聞內容，會由秘書室的新聞承辦人，上呈給主管的副分局長審核，當主管副分局長休假時，會由另一位副分局長代理。

但是，有幾次主管副分局長休假，巡官將新聞交由另一位副分局長審核，導致主管的副分局長，審核新聞件數下降，其他業務組在陳報公文時，也有類似情況，由於審核公文與敘獎相關，間接導致兩位副分局長有隔閡。

今年上半年，主管業務的副分局長，在審核的新聞件數上，少於另一位副分局長，兩人的新聞業務敘獎都是兩支嘉獎，但主管副分局長疑似認為功獎太少，在前天在公開會議時，表面上指責他新聞發布太少，實際上則懷疑巡官發布新聞審核時跳過他。

據傳會後主管業務的副分局長，還要巡官到辦公室訓話，內容相當不堪，之後巡官負能量爆發，在內部群組PO出不自殺聲明反擊，並向分局投訴主管副分局長，自稱遭職場霸凌。

事件傳開後，台南警界普遍認為，六分局在台南舊市區的六個分局中，轄區較為單純，是舊縣區分局長，進入市區的「訓練班」，大多分局長缺乏經驗，更依賴幕僚輔佐，但長期以來，六分局兩大幕僚、歷任兩位副分局長，常因功獎問題不合，各自主管的業務組也選邊站，衍生這次內部管理問題，可能是冰山一角。

對這次事件，警六分局低調回應，分局長獲知後，已指示立案調查，將依相關程序處理。

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