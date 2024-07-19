台南警察局長林國清上任 擴大臨檢打擊黑幫金流

台南市警察局局長林國清今天上任，今晚隨即發動南市擴大臨檢。（記者楊金城攝）

2024/07/19 19:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局局長林國清今天下午布達上任，隨後主持3位分局長、交大、保大大隊長聯合交接，林國清一上任後，今晚立即舉辦全市擴大臨檢勤務，宣示斬斷黑幫金流、打擊犯罪的決心，對南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，則說專案小組將釐清調查可能的線索，有信心也有能力破案。

南市警局人事異動，新任永康分局長顏勤峰、歸仁分局長施衣峯、白河分局長施宇峰、交通大隊大隊長洪國哲、保大大隊長劉柏陞。

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台南市長黃偉哲主持布達宣布林國清派令，並和警政署署長張榮興監交局長印信交接。

黃偉哲肯定林國清在中央、地方歷練豐富，未再重提局長接任人選要有刑事背景資歷，期許林國清帶領南市警察團隊在治安、打詐、交通做出成績，對林士傑案「不要有太大壓力，趕快破案就好」。

張榮興說，期許林國清對林士傑案儘快釐清嫌犯身分，盡快破案，並為南市治安、交通做出貢獻，相信他有能力有魄力承擔大任。

林國清則期勉南市警察團隊做好現今治安重點掃蕩「黑、金、槍、毒、詐」，他說，對黑道幫派經營的博奕、詐欺、圍事的特種場所，警方將加強偵辦、專案臨檢，打擊黑幫、斬斷金流，更要全力打詐，也要做好社區警政防詐，員警對民眾輕微交通違規以勸導為主，加強取締重大交通違規。

台南市警察局局長林國清（右）今天下午布達上任，市長黃偉哲（右二）、警政署署長張榮興（左二）監交局長印信。（記者楊金城攝）

南市永康、歸仁、白河分局長、交大、保大大隊長聯合交接。（記者楊金城攝）

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