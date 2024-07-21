打詐遲報核分變零分 南市刑大拍板放寬

台南市警局是打詐「前段班」，但傳出某分局辦了詐欺集團，卻遲報核分做白工，南市刑大拍板放寬。（記者王捷攝）

2024/07/21 05:30

「有破案就要鼓勵」

〔記者王捷／台南報導〕台南警界傳出某分局積極打詐，花費半年時間破獲一個詐騙集團，只因延後兩週提報刑事核分，遭到刑警大隊退件，努力半年的成果竟是「零分」，引發基層偵查人員不滿，新任台南市警局局長林國清為鼓勵士氣，指示刑大研議；刑大大隊長張文源說，有破案就要鼓勵，他以前也曾因時效問題，錯失兩大功，所以修正未來報刑事核分，放寬核分時限兩到三個月。沒有刑事核分的這一件破案績效，因此獲得翻盤重新核分的機會。

打詐是目前治安重點工作，該分局費盡苦心偵破詐騙案，卻因太晚提報刑事核分遭退件，原本應可拿到的兩百多分刑事核分瞬間變成零分。

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偵破詐團卻吃鴨蛋，讓參與辦案的基層刑事人員既洩氣又埋怨，認為台南警方向來是打詐資優班，即使辦案功獎沒有提升，至少象徵榮譽的刑事核分應放寬或增加。林國清得知此事後，也認為核分的相關規定有檢討空間。

台南市刑大指出，該內規始於二○一五年，已實施九年，所有刑事案件核分，須在案件移送後一個月內，把核分表送至刑大審核，如果是專案集團性案件，還要先送刑事局審核是否屬集團性，審核後一個月內，再送刑大核分。

這次偵破詐團拿零分的分局，是在五月通過刑事局的認定，六月間報給刑大核分，經計算超過規定時間約兩週，因此未給分。

張文源說，他以前也曾因為核分時效問題，錯失兩大功，能體會基層努力辦案卻沒功績的失落感，因此修正放寬時限兩到三個月。

張文源表示，今年台南市警局一到五月打詐、阻詐件數是一○三九件，這要感謝外勤單位的付出，有努力就應該被長官看見，也希望大眾繼續支持警方。

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