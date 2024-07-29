一妻同屋事二夫 「小王」遭人夫求償判賠40萬

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/07/29 17:11

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一位阮姓女子不但婚外情，還在同一屋子內與黃姓老公及潘姓小王同住，一年半過著一妻二夫的日子。小王按月給情婦一萬多元零用錢，但感情生變後，立約賠她240萬元，還被她老公提告求償，潘男痛陳遭到仙人跳，但台東地方法院認為他侵犯配偶權，判賠40萬元。

黃姓男子提告指出，他與阮姓妻子於民國95年結婚，因故於109年離婚，再於110年結婚。潘男在明知阮女有配偶，竟仍多次出遊、親吻、擁抱，兩人更發生性關係，還導致阮受孕墮胎，潘男因此簽立書據承諾分期賠償阮240萬元。他認為配偶權遭潘侵犯，求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

潘男則說，是阮女自稱其已經離婚，才與之交往，他不知道阮與黃離婚後，在極短時間內又結婚，且無公開儀式，不排除欲以仙人跳方式詐財。

阮女則說，她在離婚前，大概108年間就與潘男開始交往，交往期間他每月會給她1萬或4、5千元，也會像一般情侶去約會、汽車旅館，親密照片也是離婚前在某間民宿所拍攝。她在離婚當天，很開心告訴潘男，但沒想到潘得知後很不快樂，當日就跟她提分手。

阮女又說，在離婚前因與潘男發生性行為而懷孕，但害怕老公知道，便想到台北處理，並請求他陪她去台北墮胎，但他拒絕，自己只好獨自去台北完成墮胎。因此，潘男才簽立書據，願給付240萬元作為她墮胎的代價。

法官從相關證詞中發現，潘男不但在阮女離婚前即與之交往，且寄住阮女家中達一年半，其間均與黃男、兩名子女共同生活，在這種情況下，潘男與阮女發生性行為，均知悉阮已結婚，並非在阮離婚後，二人才開始交往，且在交往期間，潘均會匯給阮1萬或4、5千元，甚至簽立書據承諾給付之金額高達240萬元，與仙人跳常情不符，潘男應賠黃男40萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法