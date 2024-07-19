為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

雲林首座「馨生保護服務據點」在虎尾 法務部長鄭銘謙啟用

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙等人出席揭牌。（記者李文德攝）

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙等人出席揭牌。（記者李文德攝）

2024/07/19 13:57

〔記者李文德／雲林報導〕根據犯罪被害人保護協會總會統計，去年全台服務馨生人超過11萬人次，隨著去年7月犯罪被害人權益保護法上路後，擴大服務範圍。因應今年為「犯保新法元年」，犯保協會雲林分會選定虎尾一處沉香園區做縣內首座「馨生保護服務據點」，法務部長鄭銘謙等人今出席並揭牌啟用。

今天上午鄭銘謙、犯保協會總會董事長張斗輝偕同台南高分院檢察長黃玉垣、雲林地檢檢察長戴文亮等人一同拉下紅布條，宣告雲林首座馨生保護服務據點正式啟用。一行人更陪著超過20名馨生人DIY手作擴香瓶。

鄭銘謙表示，以往對於馨生人的相關保護不足，去年通過「犯罪被害人權益保障法」，新法上路後便擴大服務範圍，期許往後能夠深化服務內涵，落實犯罪被害人的權益保障；張斗輝表示，透過保護據點能讓馨生人齊聚，泡咖啡、聊聊天都好，一起凝聚走出困境的力量，希望今年全台22個分會都能達到每縣市至少設有一處服務據點的目標。

法務部司法保護司長林嚞慧指出，新法上路後改變以往關懷陪伴做法，如補償金各地方分會可以利用政府撥補的預算，讓馨生人申請，甚至連健保以外的費用，經過評估補助。另外對於訴訟參與也讓犯罪被害人能夠更清楚目前訴訟進度、判決結果，更能對於加害人如要假釋，也可做意見陳述等。

林嚞慧表示，去年7月至5月止撥出的補償金約9.4億，相較於修法前同期成長超過3倍，犯保總會統計服務人次往年超過10萬人次，預估新法實施後服務量次可成長至超過30萬人次。

犯保協會雲林分會主任李青晏表示，此處將善用據點空間，辦理活動、課程等，甚至業者也歡迎分會會員們能夠來此走走，希望給予馨生人們友善、溫暖環境。

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙（右四）出席揭牌。（記者李文德攝）

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙（右四）出席揭牌。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
犯保新竹分會助馨生人創業 竹市年貨大街提供公益攤位
2024/02/07 17:49

犯保新竹分會助馨生人創業 竹市年貨大街提供公益攤位
6歲目睹雙親枉死臥床33年 蔡清祥小年夜探視送暖
2024/02/08 18:13

6歲目睹雙親枉死臥床33年 蔡清祥小年夜探視送暖

「御上天母」最懂天母人的優雅
代理花蓮縣長遭死亡威脅不懼怕 蔡碧仲遇到這場合卻哭了
2024/01/31 17:20

代理花蓮縣長遭死亡威脅不懼怕 蔡碧仲遇到這場合卻哭了
靠藝術創作走出被害陰霾 馨生人在法務部找到一片天
2024/01/25 20:09

靠藝術創作走出被害陰霾 馨生人在法務部找到一片天

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播