雲林首座「馨生保護服務據點」在虎尾 法務部長鄭銘謙啟用

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙等人出席揭牌。（記者李文德攝）

2024/07/19 13:57

〔記者李文德／雲林報導〕根據犯罪被害人保護協會總會統計，去年全台服務馨生人超過11萬人次，隨著去年7月犯罪被害人權益保護法上路後，擴大服務範圍。因應今年為「犯保新法元年」，犯保協會雲林分會選定虎尾一處沉香園區做縣內首座「馨生保護服務據點」，法務部長鄭銘謙等人今出席並揭牌啟用。

今天上午鄭銘謙、犯保協會總會董事長張斗輝偕同台南高分院檢察長黃玉垣、雲林地檢檢察長戴文亮等人一同拉下紅布條，宣告雲林首座馨生保護服務據點正式啟用。一行人更陪著超過20名馨生人DIY手作擴香瓶。

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鄭銘謙表示，以往對於馨生人的相關保護不足，去年通過「犯罪被害人權益保障法」，新法上路後便擴大服務範圍，期許往後能夠深化服務內涵，落實犯罪被害人的權益保障；張斗輝表示，透過保護據點能讓馨生人齊聚，泡咖啡、聊聊天都好，一起凝聚走出困境的力量，希望今年全台22個分會都能達到每縣市至少設有一處服務據點的目標。

法務部司法保護司長林嚞慧指出，新法上路後改變以往關懷陪伴做法，如補償金各地方分會可以利用政府撥補的預算，讓馨生人申請，甚至連健保以外的費用，經過評估補助。另外對於訴訟參與也讓犯罪被害人能夠更清楚目前訴訟進度、判決結果，更能對於加害人如要假釋，也可做意見陳述等。

林嚞慧表示，去年7月至5月止撥出的補償金約9.4億，相較於修法前同期成長超過3倍，犯保總會統計服務人次往年超過10萬人次，預估新法實施後服務量次可成長至超過30萬人次。

犯保協會雲林分會主任李青晏表示，此處將善用據點空間，辦理活動、課程等，甚至業者也歡迎分會會員們能夠來此走走，希望給予馨生人們友善、溫暖環境。

雲林首座馨生保護據點今啟用，法務部長鄭銘謙（右四）出席揭牌。（記者李文德攝）

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