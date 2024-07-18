嚴重超速降至40公里後北市案件增近5倍 罰1萬2扣牌照半年

自2023年6月30日起，開車騎車超速40公里以上就屬嚴重超速，經舉發除罰鍰1萬2000元以上，也會吊扣該車牌照6個月。（資料照）

2024/07/18 14:10

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市去年舉發危險駕駛案件中，嚴重超速佔86%，立法院去年6月修法，開車騎車超速40公里以上就屬嚴重超速，經舉發除罰鍰1萬2000元以上，也會吊扣該車牌照6個月。台北市交通局指出，今年上半年跟去年同期相比，嚴重超速案件增加近5倍，嚴重超速不只罰駕駛人也會罰車主，請民眾依速限行駛。

自2023年6月30日起，嚴重超速標準從超速60公里調降至40公里，依《道路交通管理處罰條例》第43條，經舉發除罰鍰1萬2000元至3萬6000元及參加道安講習外，並吊扣該車牌照6個月。若超速違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發，罰鍰及吊扣牌照時間均會累計。

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裁決所指出，2023年1月到6月因嚴重超速被開罰1萬2000元有672件、扣牌執行609件；修法後2024年同期開罰3972件、扣牌執行2087件，分別暴增491.1%及242.7%，舉發案件增加近5倍。

台北市交通事件裁決所提醒，很多民眾不知道相關規定，又沒收到罰單，被連續裁罰。裁決所說舉發機關通常會掣發2張同時間及同地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以罰鍰，另1張針對車主扣牌6個月。提醒民眾出借車輛車主一樣會被罰，收到罰單務必按時繳送車牌，否則車牌會被吊銷。

為避免漏接罰單，裁決所提醒民眾若搬家或工作地址變更，可臨櫃至各區監理所或上監理服務網，變更或增設住家或公司地址；也可下載監理服務APP並註冊會員，提供各項監理服務通知功能。另外，雙北警察局也提供罰單簡訊通知服務，車主可至

警察局網頁申請，有逕行舉發違規案時，車主即可接到簡訊通知，另可線上查詢違規照片。

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