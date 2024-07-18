為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嚴重超速降至40公里後北市案件增近5倍 罰1萬2扣牌照半年

自2023年6月30日起，開車騎車超速40公里以上就屬嚴重超速，經舉發除罰鍰1萬2000元以上，也會吊扣該車牌照6個月。（資料照）

自2023年6月30日起，開車騎車超速40公里以上就屬嚴重超速，經舉發除罰鍰1萬2000元以上，也會吊扣該車牌照6個月。（資料照）

2024/07/18 14:10

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市去年舉發危險駕駛案件中，嚴重超速佔86%，立法院去年6月修法，開車騎車超速40公里以上就屬嚴重超速，經舉發除罰鍰1萬2000元以上，也會吊扣該車牌照6個月。台北市交通局指出，今年上半年跟去年同期相比，嚴重超速案件增加近5倍，嚴重超速不只罰駕駛人也會罰車主，請民眾依速限行駛。

自2023年6月30日起，嚴重超速標準從超速60公里調降至40公里，依《道路交通管理處罰條例》第43條，經舉發除罰鍰1萬2000元至3萬6000元及參加道安講習外，並吊扣該車牌照6個月。若超速違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發，罰鍰及吊扣牌照時間均會累計。

裁決所指出，2023年1月到6月因嚴重超速被開罰1萬2000元有672件、扣牌執行609件；修法後2024年同期開罰3972件、扣牌執行2087件，分別暴增491.1%及242.7%，舉發案件增加近5倍。

台北市交通事件裁決所提醒，很多民眾不知道相關規定，又沒收到罰單，被連續裁罰。裁決所說舉發機關通常會掣發2張同時間及同地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以罰鍰，另1張針對車主扣牌6個月。提醒民眾出借車輛車主一樣會被罰，收到罰單務必按時繳送車牌，否則車牌會被吊銷。

為避免漏接罰單，裁決所提醒民眾若搬家或工作地址變更，可臨櫃至各區監理所或上監理服務網，變更或增設住家或公司地址；也可下載監理服務APP並註冊會員，提供各項監理服務通知功能。另外，雙北警察局也提供罰單簡訊通知服務，車主可至

警察局網頁申請，有逕行舉發違規案時，車主即可接到簡訊通知，另可線上查詢違規照片。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「嚴重超速」違規計點新制上路 市民大道平面路段取締件數奪冠
2023/12/02 08:38

「嚴重超速」違規計點新制上路 市民大道平面路段取締件數奪冠
網傳「過年到了」女警蹲國3取締超速 國道警稱平日就取締
2024/02/06 11:51

網傳「過年到了」女警蹲國3取締超速 國道警稱平日就取締

淡海國小文教圈「鴻灃COMO」綠氧心森活
不定時、不定點加強取締 台東縣本月起廣用機動手持測速照相
2024/03/08 11:24

不定時、不定點加強取締 台東縣本月起廣用機動手持測速照相
BMW狂飆173km/h！新北「嚴重超速」4熱點曝光
2024/04/15 12:08

BMW狂飆173km/h！新北「嚴重超速」4熱點曝光

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播