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6歲目睹雙親枉死臥床33年 蔡清祥小年夜探視送暖

法務部長蔡清祥今天一如往常地，在小年夜這天，在士林地檢署檢察長顏迺偉、財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人陪同下，再次探訪馨生人吳東諺，貫徹法務部保護犯罪被害人的政策。（士林地檢署提供）

法務部長蔡清祥今天一如往常地，在小年夜這天，在士林地檢署檢察長顏迺偉、財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人陪同下，再次探訪馨生人吳東諺，貫徹法務部保護犯罪被害人的政策。（士林地檢署提供）

2024/02/08 18:13

〔記者錢利忠／台北報導〕今天是小年夜，本應是家人團圓的幸福日子，但對於33年前無端失去雙親的遺孤吳東諺來說，一家團圓已是無法實現的願望，法務部長蔡清祥今在士林地檢署檢察長顏迺偉等人陪同下，親自探訪臥病在床的吳東諺，讓馨生人的小年夜也能充滿溫暖的人情味。

1991年，新北市汐止發生一起強盜殺人命案，年僅6歲的吳東諺目睹雙親在眼前喪命，小小心靈嚴重受創，迄今仍臥病在床，由於當年對於犯罪被害人的保障意識不足，被害家屬一毛錢賠償都拿不到。

蔡清祥自2007年擔任士檢檢察長開始，得知士檢轄區汐止發生這件慘絕人寰的命案，迄今已長達17年，於每年的過年、端午及中秋，固定在三節前往探視吳東諺，並輕拍吳的肩膀，鼓勵他未來的人生還有無限可能。勇敢的吳東諺也回應蔡清祥，強調他會堅持下去，請大家放心。

蔡清祥今天一如往常地，在小年夜這天，在顏迺偉、財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人陪同下，再次親訪吳東諺，貫徹法務部保護犯罪被害人的政策。

攸關馨生人權益的「犯罪被害人權益保障法」，在蔡清祥多年的努力下，已於去年7月上路，希望能盡國家的最大努力，全面保障及照顧被害人及家屬。

法務部長蔡清祥今天一如往常地，在小年夜這天，在士林地檢署檢察長顏迺偉、財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人陪同下，再次探訪馨生人吳東諺，貫徹法務部保護犯罪被害人的政策。（士林地檢署提供）

法務部長蔡清祥今天一如往常地，在小年夜這天，在士林地檢署檢察長顏迺偉、財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜等人陪同下，再次探訪馨生人吳東諺，貫徹法務部保護犯罪被害人的政策。（士林地檢署提供）

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