代理花蓮縣長遭死亡威脅不懼怕 蔡碧仲遇到這場合卻哭了

法務部政務次長蔡碧仲直言，參加犯保舉辦的活動，聽到馨生人的心路歷程，常令他落淚。（記者錢利忠攝）

2024/01/31 17:20

〔記者吳政峰／台北報導〕立委傅崐萁擔任花蓮縣長期間，因合機炒股案被判刑確定，2018年解職，入監服刑，由法務部政務次長蔡碧仲代理縣長。蔡碧仲代理99天大力改革，遭到死亡威脅仍毫不懼怕，被封為鐵漢，但他31日主持法務部例行記者會時坦言，每次參加犯罪被害人保護協會的活動，都會不由自主地掉淚。

法務部保護司31日舉辦柔性司法迎新春記者會，由蔡碧仲主持會議，個性豪爽直率的他表示，每次參加犯保協會舉辦的活動，因自己的家中也曾遭逢巨變，故每每聽到被害人或家屬重生的心路歷程，都能感同身受，並不自覺地落下眼淚。

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蔡碧仲指出，更生保護會、犯保、榮譽觀護人協進會等三個團體各司其職，是非常重要的力量，其中犯保負責幫忙被害人與家屬走向復原之路，有時還要協助啟動修復式司法，化解被告與被害人之間的心結，絕非單純說幾句勸導的話語就可成立，這需要深厚的人文素養，非常不容易。

法務部督導參事林嚞慧表示，法務部關心每一位被害人與家屬，部長蔡清祥擔任士林地檢署檢察長期間，就曾多次探視吳銘漢夫婦命案的倖存者兒子吳東諺，吳東諺因病臥床、無法自理，蔡清祥就算離開士林多年，每年也會請人前往關懷，今年亦不例外，22日請他前往探訪，致贈春節禮品。

保護司副司長林秀敏指出，犯保新制今年全部上路，提高保障密度，關懷活動也會從春節前延續到年後，預定在全國辦理15場餐會，共2000名馨生人（被害人與家屬）參與，以及9場馨生家庭關懷活動，400人參加，用「馨」關懷，綻放重「生」。

法務部督導參事林嚞慧。（記者錢利忠攝）

法務部保護司副司長林秀敏。（記者錢利忠攝）

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